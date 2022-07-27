Вокруг света за один шаг

В Павлодаре открылся этнографический музей. Создали его активисты общественного объединения «Дом географии ПавГео».

Формирование музея шло с 2013 года, и cейчас в нем насчитывается более 200 экспонатов. Новый музей расположен в офисе ПавГео в Доме инвесторов и представляет собой выставочный зал с постоянной экспозицией, вместившей 8 витрин, подиум с артефактами, манекены. Посетители увидят здесь элементы национальной одежды, обуви и украшений, традиционные музыкальные инструменты, предметы быта, посуду, религиозно-обрядовую атрибутику, средства охоты, образцы народных ремесел, детские игрушки разных народов и многое другое.

– Один из уникальных экземп­ляров экспозиции – Коран XIX века, напечатанный в Казани в частной типографии, выпускавшей книги на казахском языке. Принадлежал он географу-краеведу Аблайхану Шынтемировичу Альжанову, передали его нам из села Байконыс райо­на Теренколь, – рассказывает руководитель Дома географии Александр Вервекин. – Есть интересная бархатная мантия для хранения торы, изготовленная в Израиле в 1943 году, ее передал в музей павлодарский предприниматель. Привлекает внимание гостей и большой столетний чемодан, который был произведен фабрикой «Денбих» в Харбине.

Откуда только ни привозили вещи для пополнения коллекции! Например, сейчас в музее выставлен домашний бытовой разборный столик, когда-то принадлежавший одной семье в Кот-д’Ивуар. Потом этот предмет африканского интерьера «переехал» вместе со своими владельцами в Нидерланды, позже специально был передан в Германию, а оттуда в 2015 году посылкой – в Казахстан.

– Всю «начинку» мы собирали самостоятельно: что-то привозили из путешествий, что-то – из научных и краеведческих экспедиций. Конечно, нам помогали друзья со всего света, – продолжает Александр. – И так сложилось, что накопилось множество интересных старинных и современных предметов, характеризующих культуру этносов, живших или ныне живущих в Павлодарском Прииртышье, других регионах Казахстана, в соседних странах Азии (Кыргызстане, Узбекиста­не, Таджикистане и Азербайджане), в Южной и Восточной Азии (Индии, Непале, Китае, Японии, Южной Корее), на Ближнем Востоке и Юго-Востоке нашего континента (Израиле, Турции, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде), в России и Украине, в государствах Европы (Германии, Болгарии, Греции, Норвегии, Италии, Великобритании), в странах Америки и Африки (Мексике, на Гавайских островах США, в Перу, Боливии, Кении, Египте, Тунисе).

Александр Вервекин из своих поездок тоже старается привозить в родной Павлодар что-то необычное. Так появились в экспозиции этнографического музея детские традиционные игрушки народа ханты – вертушка, головоломка и гуделка. Выполнены они резчиком по дереву, мастером Натальей Талигиной из города Салехард.

Отметим, что создание музея – дело недешевое. Затраты на пересылку артефактов далеко не самые большие, а вот чтобы заказать витрины, таблички, этикетаж общественникам Дома географии помогали многие жители, предприниматели и фирмы региона, а волонтеры включились в работу руками и «головой». Существенную поддержку оказывает АО «СПК «Павлодар», предоставив бесплатное помещение для Дома географии и офиса регио­нального представительства РОО QazaqGeography.

Обслуживать объект будут опять же за счет пожертвований: вход решили сделать платным, но вот фиксированного тарифа не устанавливали – каждый гость сам решит, сколько может заплатить за билет в этот музей.

Как подчеркнул Александр Вервекин, этнографический музей стал одной из частей будущего Дома географии, создать который мечтают члены одноименного общественного объединения. По их задумке, в него должны войти библиотека (она уже открыта в 2018 году), ряд музеев, архив, место для встреч, детского клуба юных краеведов (он тоже действует не первый год) и показа кино.

А уже в ноябре 2022 года ПавГео при поддержке Аксуского завода ферросплавов намерен открыть геологический музей. Спонсор выделил средства для проведения цикла геологических экспедиций для сбора материала. Часть из них уже состоялась: накоплены минералы, породы, жидкости, пески, собранные в Прииртышье и в зарубежье, в том числе фрагменты астероидов и метеоритов. Большую экспозицию выделят для соли и угля, чем славится павлодарский край. Украшением коллекции станут гипсовые розы, малахиты, бориты, фиолетовые флюориты, вулканические бомбы.