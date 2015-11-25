​Вокруг цвета с Балнур Асановой

779
Гуляим ТУЛЕШЕВА
фото HAS SANAT

Работы Балнур Асановой – арт-директора академии моды «Сымбат», кандидата искусствоведения, золотого лауреата Международной евразийской премии, лауреата международных художественных выставок – узнают по характерной манере, колориту, доминированию сочных, насыщенных цветов. Как модельер, она хорошо известна в мире моды, а выставка в Астане раскрывает еще одну грань ее творчества – мастера-прикладника. Ее произведения, среди которых 16 гобеленов, отличает сложная цветовая палитра, сотканная из тысяч «играющих» оттенками мазков. Четыре года готовилась автор, чтобы представить на суд жителей столицы свои тканые картины, которые трудоемки и по технике изготовления, и по времени создания (на один гобелен уходит от 6 до 9 месяцев).

На первый взгляд, незамысловаты названия произведений – «Композиция», «Букет», «Кувшины», «У окна», «Городской пейзаж», но каждое позволяет угадать, с каким настроением творил автор, и оно, по мнению Балнур Асановой, непременно должно быть позитивным, иначе работа не состоится. Подтверждением тому – «Розовая гора», «Розовый пейзаж», «Розовый город», есть и «Красная дорога», «Зеленый натюрморт». Свое предпочтение ярких красок и почти отсутствие на картинах черных и серых тонов художник объясняет просто: «Я так чувствую мир и по-другому не могу. Пишу, рисую только тогда, когда на душе спокойно».

Этот душевный покой, изначально заложенный через краски, нити, холст, непременно впоследствии становится энергетическим фоном произведения. Глядя на картины Асановой, испытываешь исходящую от них теплоту и умиротворение. Даже в «Осени» художник не позволяет доминировать серости, благоволя пастельным, светлым тонам. Автор тонко чувствует национальный колорит. Для гобеленов «Астана», «Дастархан», «Юрта», «Байтерек», «Хан Шатыр» характерна особая цветовая гармония, создающая как определенное настроение, так и влияющая на содержание. Ей вполне по силам творческое преобразование мира, который она отображает по-своему, лирически, по-женски, ярко. Ее утонченные женские образы в «Девушке с домброй», «Королеве роз» полны нежности и обаяния.

По признанию художницы, она не из тех, кто ждет творческого вдохновения, а старается черпать его из окружающего мира, от общения с приятными людьми, от путешествий, позволяющих познавать новое, открывать неизведанное. За последние 15 лет Балнур Асанова побывала в 70 странах, где экспонировала как живопись, так и модную одежду. И каждый раз возвращалась домой вдохновленная новыми творческими идеями, которые спешила воплотить в своих работах.

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Вопреки капризам природы
Риски радикализации внешнеполитических подходов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]