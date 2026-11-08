Вокзал станции Жайпак открылся после реконструкции в области Жетысу

Транспорт

Его обновили, благоустроили перрон и улучшили условия безопасности пассажиров

Фото: Минтранспорта

В области Жетысу завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Жайпак. Здание, построенное в 1999 году, полностью обновили, а прилегающую пассажирскую инфраструктуру благоустроили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта. 

Работы провели в рамках масштабной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, которая реализуется по поручению Главы государства.

После реконструкции площадь одноэтажного здания вокзала составила 105 квадратных метров. Строители обновили фасад и внутренние помещения, привели в порядок пассажирский перрон.

Для отделки фасада использовали декоративную штукатурку, цоколь облицевали гранитом, а полы покрыли керамогранитом.

«Особое внимание уделено вопросам безопасности: обустроены дополнительные эвакуационные пути, установлены двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности. При проведении строительных работ использованы материалы казахстанского производства. Вокзал станции Жайпак относится к III типу. Через станцию проходят два пассажирских поезда, обеспечивающих транспортное сообщение с Достыком и Жаланашколем», — сообщили в Министерстве транспорта РК.

Обновленный вокзал продолжит обслуживать пассажиров поездов, следующих через станцию Жайпак.

#транспорт #вокзал #перевозки

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