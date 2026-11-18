Как он отметил, особенно остро проблема проявляется при групповых поездках параспортсменов, команды которых могут насчитывать более 30 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая Елдос Баялышбаев предложил расширить меры по обеспечению доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью и пожилых граждан. С соответствующим депутатским запросом он обратился к Министерству транспорта, предложив оснастить железнодорожные вокзалы мобильными подъемниками, а пассажирские вагоны – специальными креслами-колясками для передвижения по узким проходам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат, несмотря на проводимую работу по повышению доступности железнодорожных перевозок, существующих мер недостаточно для обеспечения безопасной и полноценной поездки маломобильных пассажиров. Особенно остро проблема проявляется при групповых поездках параспортсменов, команды которых могут насчитывать более 30 человек. При этом в составе поезда зачастую предусмотрено только одно специализированное спальное место. Остальные пассажиры сталкиваются с трудностями при посадке и размещении. В отдельных случаях людей вынуждены вручную переносить в вагон, что создает риск травм и нарушает человеческое достоинство.

«Речь идет не только о людях, передвигающихся на креслах-колясках, но и о пожилых гражданах, которым также необходима доступная и безопасная железная дорога. В силу возраста им зачастую сложно самостоятельно подниматься в вагоны, спускаться по высоким ступеням и передвигаться по узким проходам», – подчеркнул Елдос Баялышбаев.

По словам депутата, статья 17-2 Закона «О железнодорожном транспорте» предусматривает наличие подъемных устройств и специализированных мест в пассажирских поездах. Однако проведенный осмотр показал, что имеющиеся на объектах кресла-коляски являются обычными и не позволяют перемещать пассажиров по узким проходам вагонов. Для этого необходимы специальные межрядочные коляски.

Кроме того, несмотря на то что доля специализированных спальных мест, по информации Министерства, достигает 92%, 24 из 54 пассажирских поездов не оснащены подъемными устройствами. В этой связи депутат предложил оснастить каждый железнодорожный вокзал мобильными подъемниками, которые позволят безопасно осуществлять посадку и высадку пассажиров в вагоны различных типов.

Также предлагается оборудовать каждый третий пассажирский вагон специализированной узкой межрядочной коляской, позволяющей пассажиру самостоятельно добраться до своего места. Для этого необходимо организовать обучение персонала сопровождению маломобильных граждан, пересадке и использованию соответствующего оборудования.

Еще одна инициатива – увеличить количество специализированных спальных мест как минимум до двух в каждом пассажирском поезде. При организации групповых поездок предлагается учитывать фактическую потребность пассажиров, передвигающихся на креслах-колясках.

Отдельно Елдос Баялышбаев призвал предусмотреть в трехлетнем бюджете на 2027–2029 годы финансирование закупки, технического обслуживания и эксплуатации мобильных подъемников и межрядочных колясок, а также обучения персонала.

«Доступность железнодорожного транспорта – это не просто наличие специализированного купе. Это возможность самостоятельно и безопасно попасть в вагон, добраться до своего места и совершить поездку наравне с другими гражданами», – заявил депутат.

Он попросил министерство определить потребность в необходимом оборудовании по вокзалам и подвижному составу, установить источники финансирования и представить конкретный поэтапный график реализации предложенных мер с указанием сроков и ответственных организаций.