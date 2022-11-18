Волчий инстинкт

Премьера спектакля «Коксерек» состоялась в Жезказгане. Казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова продолжает удивлять своих зрителей.

Фантасмагорию на тему волка по рассказу казахского писателя Мухтара Ауэзова поставили режиссер Константин Денискин, режиссер по пластике Софья Гуржиева и художник по свету Софья Крылова из России, а также художник-постановщик Алена Грек из Украины. Их идею на сцене воплотили актеры жезказганского театра. Опыт международного сотрудни­чества оказался весьма успешным – это подтвердили премьерные показы. Зрители – и взрослые, и дети – говорили, что посмотрели спектакль на одном дыхании.

Константин Денискин – выпускник ГИТИСа. На его счету более 10 спектаклей. В этом году он представил на суд зрителя «Ревизора» в Нижневартовске, в конце июня, с Софьей Гуржие­вой, – постановку «Маленький принц» в Семее.

Выпускница ГИТИСа и Софья Гуржиева, но как профессиональный танцор позициони­рует себя в качестве режиссера по пластике.

– Моя работа подразуме­вает очень мощное физическое выражение, – отметила она. – И моя задача – сделать все возможное, чтобы то, что задумал Константин, выглядело ярче на сцене.

В рассказе Мухтара Ауэзова много описательных моментов и мало прямой речи, поэтому постановщики основной упор сделали на раскрытие образов, настроения, конфликта через пластический рисунок.

– На сцене мы использовали национальный колорит, – отметил Константин Денискин. – Со всем уважением к автору замечательного рассказа, с уваже­нием к стране, где мы ставим наш спектакль.

Задача – сконцентрироваться на метафоре благодаря движению, музыке, каким-то предметам, ярким символам, которые несут большой смысл. Все это объединили в фантасмагорию, историю про волка, который был приручен человеком.

– Именно волк – главный герой повествования, – отметил режиссер. – Убийство хозяина – сублимация, финал всей истории. Мы наделили его человеческими чертами. Общеизвестно, что это умные животные. К тому же тотемные для тюрков, древних римлян и ряда других народов. Человек многое заимствовал у них – иерархию, манеру поведения, передвижения стаи, способ охоты.

Волки испытывают чувства, схожие с человеческими, это животное выбирает одну самку на всю жизнь. Также волки умеют мстить. Поэтому на сцене постоян­ный разрыв между человеческим и животным характером.

– История подана с точки зрения волка, – добавила Софья Гуржиева. – Хотели, чтобы зритель почувствовал к нему симпатию. Но есть очень важный момент: каким бы ты очеловеченным ни был, природа берет свое. Не предать свою природу здесь важнее.

По замыслу авторов постановки, в этой истории можно провести много аналогий с сегодняшним временем, взаимоотношениями в семье, обществе. Пока ты соответствуешь ожиданиям – все хорошо, ты удобен. Но если ты следуешь своим инстинк­там, возможно, чьи-то надежды могут не оправдаться. Нужно сделать выбор.

– У мальчика не было выбора, – говорит Константин Денискин. – Ему подарили волка, он его воспитал и до самого конца думал, что это питомец. А для волка все сложнее. Он стоит на распутье: как быть – вернуться к людям и отказаться от своей природы или остаться на свободе. Эти вещи для него равноценны. Зритель тоже должен решить сам – это трагедия прирученного свободолюбивого животного или мальчика, убитого любимым питомцем?

С помощью пластического рисунка режиссеры постарались довести каждую сцену до некоего абсолюта. Ненависть, любовь, месть, дружба, убийство – все на максимуме. Жезказганскому зрителю такая подача материала в новинку – в этом вся прелесть, считают Константин Денискин и Софья Гуржиева.

Доволен премьерой и директор театра Досхан Сакен. Жезказганская труппа уже сотрудничала с российским режиссером, актером Азаматом Нигмановым, который в прошлом году поставил спектакль «Жұт». Постановку тепло принимали в Жезказгане, а также недавно в Балхаше. По словам Досхана Сакена, он впервые видел, как зрители выстраиваются в очередь к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями.

– Сейчас говорят, театр не должен воспитывать, – отметил он. – Зритель должен переживать, нервничать, думать. А наша задача – искать новые решения и развиваться.

В этом году часть жезказганских актеров прошла интенсивный курс по актерскому мас­терству и режиссуре, который проводила международная актер­ская лаборатория преподавателей ГИТИСа в Кокшетау. Другие вместе с директором поехали в Москву.

– Была запланирована обшир­ная программа – 5 дней, 5 спек­таклей, возможность договориться о сотрудничестве, наладить утерянные когда-то связи, – рассказал Досхан Сакен. – В годовщину 50-летия театра мы хотели, чтобы перспективная молодежь окунулась в атмосферу театральной столицы мира. Ребята, к слову, впервые выехали за пределы Казахстана.

В первую очередь посетили высшее театральное училище им. Щепкина. Здесь договорились о стажировке студентов и педагогов по актерскому мастерству музыкального колледжа Жезказгана, кузницы кадров театра. Побывали в ГИТИСе, теат­ре Вахтангова, театре кукол Образцова.

Артисты познакомились с мэтрами, о которых только слышали или читали. Сергей Безруков пригласил их на открытие 10-го сезона своего театра, на просмотр спектакля «Дядя Ваня», где сам выступил в роли режиссера и актера. Посмотрели репетицию народного артиста Евгения Князева, работу режиссера Юрия Бутусова. Для них все в новинку, плюс незабываемые впечатления, вдохновение.

– Просмотр спектаклей – как большой мастер-класс, – отметил Досхан Сакен. – В театре Сергея Женовача спектакль идет 9 часов. Нет ни одной декорации, нет кулис, но от происходящего на сцене не оторваться.

По мнению директора театра, мир открыт для тех, кто готов к саморазвитию. Артисты увидели новую игру, способ подачи инфор­мации. И когда речь зашла о постановке «Коксерек», они уже на стадии подготовки понимали, на каком уровне мыслит режиссер, о чем хочет сказать. На сцене они творили, парили, взлетали.

По словам Досхана Сакена, спектакль «Коксерек» команда планирует подготовить к показу за рубежом.