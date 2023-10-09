Волевая победа

Спорт
11
Аскар Бейсенбаев

Сборная Казахстана по футзалу с девятью набранными очками безоговорочно возглавила группу А.

Наша национальная команда по мини-футболу одержала волевую победу на выезде над сборной Азербайджана со счетом 4:2. Встреча в группе А в элитном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года прошла в Баку.

До этого обе сборные еще не проигрывали, а потому встреча была сверхпринципиальной. Первыми успеха добились хозяева площадки, у которых на 12-й минуте на острие атаки отлично сыграл Хади Ахмади. Наш вратарь Игита хотел помочь полевым игрокам и потому выдвинулся вперед с мячом, неожиданно его потерял, а соперники не преминули воспользоваться предоставившейся возможностью.

Первый тайм так и остался за хозяевами площадки, а во втором наши минщики все же показали класс. Наставник Рикардо Кака серьезно поговорил с игроками в перерыве, и они пошли большими силами вперед. На 23-й минуте отличился Биржан Оразов, на 27-й второй гол забил Дуглас Жуниор, на 36-й наше преимущество увеличил Даурен Турсагулов, а на 39-й еще одну результативную атаку у казахстанцев провел Эдсон. Лишь под самый занавес встречи – шла 40-я минута – один мяч отыграл Манека.

Данная победа стала третьей для Казахстана на групповой стадии, что позволило игрокам Рикардо Кака набрать девять очков и стать единоличными лидерами квартета. В этот же день Румыния дома обыграла Нидерланды со счетом 2:1. 11 октября Казахстан и Азербайджан встретятся в Астане, а нидерландцы будут принимать дома румын.

Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по
17 апреля. Финальный турнир первенства планеты пройдет в Узбекистане с 14 сентября по
6 октября 2024 года.

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2024

М Команда И В Н П Г О

1. Казахстан 3 3 0 0 10–5 9

2. Румыния 3 2 0 1 8–6 6

3. Азербайджан 3 1 0 2 9–8 3

4. Нидерланды 3 0 0 3 2–10 0

Популярное

Все
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Милад Карими стал бронзовым призером чемпионата мира
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
Посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам
Азиатские игры завершены
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Израиль нанес 10 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Казахстанцы стали есть больше мороженого
В Астане отметили 31-ю годовщину выдвижения инициативы о созыве СВМДА
Бишкек и Душанбе согласовали 43 км кыргызско-таджикской госграницы
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс. человек
Токаев внес поправки в правила о системе оповещения населения об угрозе терактов
Израиль сообщил о ликвидации более 400 палестинских экстремистов
Air Astana ищет альтернативные варианты перевозки пассажиров из Израиля
Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом мира Формулы 1
Реку Акбулак избавят от 2 метров донных отложений
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Пастбищ – море, а пасти негде?
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Лидеры мировых и традиционных религий встретятся в Астане
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Полиция нашла женщину, бросившую новорожденную дочь в чайхане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
На Атырауском НПЗ ведутся планово-предупредительные работы
Оружие, наркотики и краденые ювелирные изделия изъяли у кызылординца
Аида Балаева провела встречу с членами национального курултая в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Международный день пожилых людей отмечается в Казахстане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Саудовская Аравия и Израиль обсуждают мирный пакт
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
20 новых многопрофильных больниц планируют построить в Казахстане
Казахстанский боксер нокаутировал чемпиона мира на Азиаде
Очередной отопительный сезон с ледяными батареями встретят жители многоквартирных домов Талгарского района
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии

Читайте также

Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом мира Формулы 1
Азиатские игры завершены
Милад Карими стал бронзовым призером чемпионата мира
Спортивные власти Казахстана инициируют дела по защите прав…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]