Волевая победа

Наша национальная команда по мини-футболу одержала волевую победу на выезде над сборной Азербайджана со счетом 4:2. Встреча в группе А в элитном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года прошла в Баку.

До этого обе сборные еще не проигрывали, а потому встреча была сверхпринципиальной. Первыми успеха добились хозяева площадки, у которых на 12-й минуте на острие атаки отлично сыграл Хади Ахмади. Наш вратарь Игита хотел помочь полевым игрокам и потому выдвинулся вперед с мячом, неожиданно его потерял, а соперники не преминули воспользоваться предоставившейся возможностью.

Первый тайм так и остался за хозяевами площадки, а во втором наши минщики все же показали класс. Наставник Рикардо Кака серьезно поговорил с игроками в перерыве, и они пошли большими силами вперед. На 23-й минуте отличился Биржан Оразов, на 27-й второй гол забил Дуглас Жуниор, на 36-й наше преимущество увеличил Даурен Турсагулов, а на 39-й еще одну результативную атаку у казахстанцев провел Эдсон. Лишь под самый занавес встречи – шла 40-я минута – один мяч отыграл Манека.

Данная победа стала третьей для Казахстана на групповой стадии, что позволило игрокам Рикардо Кака набрать девять очков и стать единоличными лидерами квартета. В этот же день Румыния дома обыграла Нидерланды со счетом 2:1. 11 октября Казахстан и Азербайджан встретятся в Астане, а нидерландцы будут принимать дома румын.

Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по

17 апреля. Финальный турнир первенства планеты пройдет в Узбекистане с 14 сентября по

6 октября 2024 года.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2024

М Команда И В Н П Г О

1. Казахстан 3 3 0 0 10–5 9

2. Румыния 3 2 0 1 8–6 6

3. Азербайджан 3 1 0 2 9–8 3

4. Нидерланды 3 0 0 3 2–10 0