Волевая победа

Пятидневный перерыв в международной Континентальной хоккейной лиге, связанный с празднованием наступившего 2023 года, завершен, и команды вновь приступили к играм. Первый матч прошел в Астане, где «Барыс» принимал одного из лидеров Востока – магнитогорский «Металлург», который в случае победы мог единолично закрепиться на первом месте, но этого не произошло.

Поначалу вроде бы все складывалось в пользу уральской дружины. На 6-й минуте «Магнитку» вывел вперед играющий за эту команду нападающий сборной Казахстана Павел Акользин с передачи Егора Коробкина. А на 8-й еще одну шайбу у магнитогорцев забросил канадский форвард Брендан Лайпсик, которому ассистировали канадец Филипп Майе и россиянин Николай Голдобин.

А вот второй период прошел уже под диктовку нашей команды. На 37-й минуте Тамирлан Гайтамиров с передачи Ансара Шайхмедденова и канадца Алекса Гранта отыграл один гол. А за пять секунд до завершения второй двадцатиминутки, разыгрывая большинство, Дмитрий Шевченко с передачи канадца Линдена Вея сравнял счет.

Точку в поединке на 45-й минуте поставил Александр Борисевич, который забил победный гол после отличной передачи американского легионера Энтони Луиса из-за ворот.

Этот выигрыш позволил «Барысу» подняться на восьмое место в Восточной конференции (то есть войти в зону плей-офф), в то время как «Металлург» упустил возможность быть первым и пока расположится на второй строчке турнирной таблицы.

Следующий поединок казахстанская команда проведет сегодня в Хабаровске против местного «Амура».

КХЛ ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

М Команда И Ш О

1 «Автомобилист»

(Екатеринбург) 46 134–115 62

2 «Металлург»

(Магнитогорск) 46 135–113 60

3 «Авангард»

(Омск) 46 136–111 60

4 «Сибирь»

(Новосибирск) 47 119–107 57

5 «Салават Юлаев»

(Уфа) 45 117–100 55

6 «Адмирал»

(Владивосток) 46 93–91 55

7 «Ак Барс»

(Казань) 45 116–116 51

8 «Барыс» (Астана) 46 100–125 45

9 «Трактор»

(Челябинск) 46 106–127 44

10 «Амур»

(Хабаровск) 45 93–117 42

11 «Нефтехимик»

(Нижнекамск) 45 112–141 41