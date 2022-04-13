Волевой импульс Главы государства, выраженный в Послании народу Казахстана, катализирует титанические сдвиги в политической трансформации страны.

Цели и задачи – формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни общества. Квинтэссенция Послания – это воплощение ключевой формулы государственного строительства, выражаемой через триединство: «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Осуществляться при этом оно должно через новую парадигму: сначала политика, потом экономика.

Как представитель юридичес­кого сообщества хотел бы сделать акцент на институциональном усилении систем сдержек и противовесов в области защиты конституционных прав граждан путем предстоящей реинкарнации Конституционного суда. Основной задачей КС призвана стать проверка принятых законов или актов органов власти на предмет соответствия Конституции, в том числе в части их применения в судебных решениях. К слову, считаю необходимым уже в ближайшем будущем обратиться в КС с вопросом о законности ранее приватизированных крупных государственных объектов.

Послание Главы государства как важнейший политико-правовой документ, каждый из элементов которого имеет свое содержательное и логическое обоснование, тесно связано с Основным законом страны. И это имеет особое значение в рамках предстоящих политических реформ.