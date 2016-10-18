​Волейбол – для тех, кто с волей

В начале октября атыраус­кая команда по волейболу сидя с победой вернулась из Уральска. Ребятам не привыкать к таким достижениям, ведь они составляют костяк сборной Казахстана по этому виду спорта среди людей с ограниченными возможностями. Бауыржан Тахауов – главный тренер сборной, в которой играл с 1994 года. В 2009 году коман­да стала третьей на чемпионате мира, состоявшемся в Иране. Побеждали они в XV Международном турнире по сидячему волейболу на Кубок Эльблонга, прошедшем в Польше. В апреле в Пекине на Кубке мира казахстанская команда завоевала бронзу, уступив Украине и России, которая получила лицензию. В нынешнем году должны были поехать на Паралим­пиаду. Готовились, тренировались, но...

– Почему-то с каждым годом все меньше лицензий выделяется на этот вид спорта в Паралим­пийских играх. Раньше разыгрывалось 12 лицензий, как в традиционном волейболе. Потом стало десять, сейчас и вовсе восемь. Поэтому, несмотря на то что наша команда в мировом рейтинге находится на девятом месте, мы пропустили эти Игры, – рассказывает Бауыржан, добавляя: – Ребята расстроились, конечно, но что поделать...

О преодолении себя он мог бы уже написать книгу. Директор областного филиала Национального паралимпийского комитета знает, какой ценой достигается успех. В 1990 году, когда ему было 22 года, после института устроился на работу, жизнь только очертила безоблачный горизонт, как настигла беда. Железная дорога скидок на возраст не делает, травма оставила без ноги. Но уже через три года Бауыржан с друзьями, увлеченный идеей развития спорта среди инвалидов, приступает к воплощению мечты.

В 2005 году на общественных началах создали Федерацию физкультуры и спорта для инвалидов. В 2008 году объединение получило статус коммунального государственного предприятия «Спортивный клуб инвалидов». Не случайно и то, что в 2012 году в Атырау открылся единственный в стране спортивный клуб инвалидов, директором которого наш герой проработал несколько лет.

– Ближайшая цель – попасть в шестерку в чемпионате мира и в том же году взять лицензию на Азиатских играх, чтобы смог­ли выступить на следующей Паралимпиаде 2020 года, – говорит Б. Тахауов.

Сегодня в области более 16 тыс. человек с инвалидностью, из которых около 800 могут заниматься тем или иным видом спорта. На деле же спортом на постоянной основе увлечено не более 250 человек. Хотя все условия созданы: есть свой спортклуб, оборудованный инвентарем, подготовлены тренеры и инструкторы, знающие, как работать с инвалидами. У клуба есть микроавтобусы для перевозки особенных пассажиров.

– Занятия спортом дают больше, чем просто хорошую физическую форму. Ребята, пережившие удар судьбы, получают здесь возможность общения, они находят понимание и поддержку, выступают на равных за команду или ставят рекорд перед собой, – рассказывает Бауыржан, приводя в пример своих воспитанников, которые пришли в клуб и добились успехов. Один из таких – Ильяс Тлеугалиев, страдающий ДЦП. Когда в 2008 году его привели в клуб, он не мог поднять 15-килограммовый гриф от штанги. А сегодня он – тренер по пауэрлифтингу и выжимает 110 кг!

– Те, у кого нет цели в жизни, пусть посмотрят на этих ребят, – улыбается наш собеседник.