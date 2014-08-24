Волейболисты Казахстана обыграли Иран в матче за "бронзу" Кубка Азии в Алматы

Сборная Казахстана по волейболу впервые в истории вошла в тройку призеров Кубка Азии – в матче за "бронзу" отечественная команда обыграла титулованную команду Ирана, сообщает Vesti.kz.

Фаворитами в матче были иранцы, которые дважды выигрывали Кубок Азии, а также первенствовали на чемпионатах Азии 2011 и 2013 годов. В активе казахстанцев всего одно "серебро" – в 1993 году наши спортсмены уступили только команде Южной Кореи.

Удачно для казахстанцев сложился первый сет матча, когда стороны боролись за инициативу на площадке. Отечественные спортсмены имели небольшое преимущество по ходу всего игрового отрезка, что и вылилось в итоговый счет – 25:23. Небольшой провал вышел во втором сете, когда опытный иранский коллектив сумел сравнять счет по партиям – 17:25.

Вернули себе превосходство отечественные спортсмены в третьей партии, которую выиграли с итоговым счетом – 25:19. В решающей партии у казахстанцев было 9 матч-болов, из которых они взяли второй – 25:16.

Отметим, что на групповом раунде казахстанцы уступили Индии и Южной Корее, но победили Японию. На стадии четвертьфинала хозяева площадки едва не уступили Китаю, но сумели довести встречу до победы – 3:2. В полуфинале состязания сборная Казахстана проиграла Южной Корее – 0:3.

В игре за 7-е место Австралия обыграла Таиланд, а пятыми стали китайцы, победившие японцев. В финале Южная Корея сыграет с Индией.