Волейболисты сборной Франции выиграли Мировую лигу

Мужская сборная Франции по волейболу выиграла Мировую лигу. В финале турнира, который проходил в Рио-де-Жанейро, французы обыграли сербов со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23), сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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В матче за третье место команда США была сильнее сборной Польши – 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).
Мировая лига – коммерческий турнир, в котором будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Мировая лига была организована в 1990 году и проводится Международной федерацией волейбола (FIVB), в нынешнем году количество участников составило рекордные 32 команды.
Французы впервые стали победителями это турнира.