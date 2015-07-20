Волейболисты сборной Франции выиграли Мировую лигу

Спорт
799
Мужская сборная Франции по волейболу выиграла Мировую лигу. В финале турнира, который проходил в Рио-де-Жанейро, французы обыграли сербов со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23), сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на ТАСС.

В матче за третье место команда США была сильнее сборной Польши – 3:0 (25:22, 25:23, 25:23).

Мировая лига – коммерческий турнир, в котором будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Мировая лига была организована в 1990 году и проводится Международной федерацией волейбола (FIVB), в нынешнем году количество участников составило рекордные 32 команды.

Французы впервые стали победителями это турнира.

Популярное

Все
Видеокамеры помогают следить за экологической ситуацией
На возвращенные активы построят новые медицинские объекты в Акмолинской области
Природный пожар ликвидирован в Павлодарской области
Токаев поздравил президента Греции с днем независимости
Экспертную встречу по развитию образования в сфере культуры и искусства проведет МКИ
Точкой роста должен стать туризм
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
К другим прицениться, свое показать
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
От идей – к практическим шагам
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
В Казахстане создается крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Вопрос сохранения генофонда нации
Что делает женщину красивой?..
Современные технологии в лингвистике
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Путина и Трампа по Украине
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Алмасадам Саткалиев назначен главой агентства РК по атомной энергии
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства

Читайте также

Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнас…
Анастасия Городко стала третьей на ЧМ по фристайл-могулу
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ир…
Кирсти Ковентри возглавила Международный Олимпийский комитет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]