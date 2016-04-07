Политика
"Вольфсбург" сотворил сенсацию, а на "Парк де Пренс" зафиксирована боевая ничья
Азамат Сыздыкбаев
Вчера немецкий "Вольфсбург" на своем поле сотворил одну из главных сенсаций на стадии 1/4 фина Лиги чемпионов, со счетом 2-0 обыграв мадридский "Реал", передает Kazpravda.kz.

"Вольфсбург" - "Реал" 2-0

При всем уважении к команде Дитера Хекинга подобный результат вряд ли ожидали даже самые преданные болельщики клуба. На стадионе "Фольксваген-Арена" был повержен грозный "Реал", совсем недавно обыгравший "Барселону" в рамках чемпионата Испании. Мадридцы начали встречу немного вальяжно, загубив несколько хороших моментов. В начале встречи Криштиану Роналду даже забил гол, который был отменен из-за оффсайда. С ног на голову все поставил весьма спорный пенальти, когда в борьбе с защитниками в штрафной "Реала" упал Андре Шюррле. Рикардо Родригес с одиннадцатиметровой отметки был точен - 1-0. После этого "Реал" всей командой бросился отыгрываться, рискуя напороться на неприятные контратаки соперника. Что, и случилось уже через 7 минут после первого взятия ворот. Максимилиан Арнольд в одно касание замкнул прострел партнера по команде с правого фланга, увеличив преимущество своей команды. До конца игры мадридцы имели несколько хороших возможностей отквитать хотя бы один мяч, однако на высоте в этот вечер был Диего Бенальо, а "сливочным" в завершении атак откровенно не везло. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев, теперь "Реалу" будет очень сложно выйти победителем противостояния. 
Тем не менее, наставник "Реала" Зинеддин Зидан оптимистично смотрит в будущее.
"Мне не понравилось, как развивалась игра. Особенно я недоволен действиями своей команды в первом тайме. Однако в футболе так случается. Порой бывает очень сложно. Мы недостаточно интенсивно действовали с первых минут. У нас есть шанс всё изменить. Надо отдохнуть и хорошенько подумать перед ответным матчем", - опубликовал слова наставника официальный сайт УЕФА.

"Пари Сен Жермен" - "Манчестер Сити" - 2-2

В четвертьфинальной стадии столкнулись одни из богатейших клубов Англии и Франции. Перед началом матча букмекеры отдавали предпочтение парижанам, поскольку игра "горожан" в последнее время оставляла желать лучшего. В Премьер-лиге "МанСити" из последних сил цепляется за четвертое место, а "ПСЖ" еще месяц назад досрочно оформил чемпионство во Франции и показывает уверенную солидную игру во всех турнирах, где продолжает выступление. Тем не менее, команда Мануэля Пеллегрини дала бой своему сопернику и вырвала ничью во Франции. Кевин де Брюйне в конце первого тайма вышел на рандеву с Траппом и открыл счет. Тем не менее, уже через 3 минуты вследствие грубейшей ошибки Фернандо, Златан Ибрагимович счет сравнял .  Надо отметить, что Златан не реализовал пенальти в самом начале матча, назначенный за снос Давида Луиза, в этом эпизоде великолепно сыграл кипер "горожан" Джо Харт. Во втором тайме вперед вышли уже "парижане" - на 59-ой минуте после скидки Кавани в касание сыграл Андре Рабьо. Казалось, что в целом лучше смотревшийся "ПСЖ" выйдет победителем из первой дуэли, однако Фернандиньо воспользовался неудачным выносом Максвелла и восстановил паритет на 72-минуте матча - 2-2. С таким счетом, матч и завершился. Боевая ничья оставляет лучшие шансы для "МанСити", сумевшего забить два мяча на чужом поле, однако в противостоянии с "Челси" "ПСЖ" уже показывал, что отлично чувствует себя и в Англии. Так, что все впереди.

Популярное

Все
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Политика , В мире
Премьер Британии Джонсон решил уйти в отставку – СМИ
Политика , Кадровые назначения
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Политика
Мировые лидеры поздравляют Нурсултана Назарбаева с днем рож…
Политика
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]