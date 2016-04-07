"Вольфсбург" сотворил сенсацию, а на "Парк де Пренс" зафиксирована боевая ничья

Политика
441
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта livesport.ru
Вчера немецкий "Вольфсбург" на своем поле сотворил одну из главных сенсаций на стадии 1/4 фина Лиги чемпионов, со счетом 2-0 обыграв мадридский "Реал", передает Kazpravda.kz.

"Вольфсбург" - "Реал" 2-0

При всем уважении к команде Дитера Хекинга подобный результат вряд ли ожидали даже самые преданные болельщики клуба. На стадионе "Фольксваген-Арена" был повержен грозный "Реал", совсем недавно обыгравший "Барселону" в рамках чемпионата Испании. Мадридцы начали встречу немного вальяжно, загубив несколько хороших моментов. В начале встречи Криштиану Роналду даже забил гол, который был отменен из-за оффсайда. С ног на голову все поставил весьма спорный пенальти, когда в борьбе с защитниками в штрафной "Реала" упал Андре Шюррле. Рикардо Родригес с одиннадцатиметровой отметки был точен - 1-0. После этого "Реал" всей командой бросился отыгрываться, рискуя напороться на неприятные контратаки соперника. Что, и случилось уже через 7 минут после первого взятия ворот. Максимилиан Арнольд в одно касание замкнул прострел партнера по команде с правого фланга, увеличив преимущество своей команды. До конца игры мадридцы имели несколько хороших возможностей отквитать хотя бы один мяч, однако на высоте в этот вечер был Диего Бенальо, а "сливочным" в завершении атак откровенно не везло. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев, теперь "Реалу" будет очень сложно выйти победителем противостояния. 
Тем не менее, наставник "Реала" Зинеддин Зидан оптимистично смотрит в будущее.
"Мне не понравилось, как развивалась игра. Особенно я недоволен действиями своей команды в первом тайме. Однако в футболе так случается. Порой бывает очень сложно. Мы недостаточно интенсивно действовали с первых минут. У нас есть шанс всё изменить. Надо отдохнуть и хорошенько подумать перед ответным матчем", - опубликовал слова наставника официальный сайт УЕФА.

"Пари Сен Жермен" - "Манчестер Сити" - 2-2

В четвертьфинальной стадии столкнулись одни из богатейших клубов Англии и Франции. Перед началом матча букмекеры отдавали предпочтение парижанам, поскольку игра "горожан" в последнее время оставляла желать лучшего. В Премьер-лиге "МанСити" из последних сил цепляется за четвертое место, а "ПСЖ" еще месяц назад досрочно оформил чемпионство во Франции и показывает уверенную солидную игру во всех турнирах, где продолжает выступление. Тем не менее, команда Мануэля Пеллегрини дала бой своему сопернику и вырвала ничью во Франции. Кевин де Брюйне в конце первого тайма вышел на рандеву с Траппом и открыл счет. Тем не менее, уже через 3 минуты вследствие грубейшей ошибки Фернандо, Златан Ибрагимович счет сравнял .  Надо отметить, что Златан не реализовал пенальти в самом начале матча, назначенный за снос Давида Луиза, в этом эпизоде великолепно сыграл кипер "горожан" Джо Харт. Во втором тайме вперед вышли уже "парижане" - на 59-ой минуте после скидки Кавани в касание сыграл Андре Рабьо. Казалось, что в целом лучше смотревшийся "ПСЖ" выйдет победителем из первой дуэли, однако Фернандиньо воспользовался неудачным выносом Максвелла и восстановил паритет на 72-минуте матча - 2-2. С таким счетом, матч и завершился. Боевая ничья оставляет лучшие шансы для "МанСити", сумевшего забить два мяча на чужом поле, однако в противостоянии с "Челси" "ПСЖ" уже показывал, что отлично чувствует себя и в Англии. Так, что все впереди.

Популярное

Все
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Определены 100 популярных казахстанских книг
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
По принципу единой образовательной среды
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
Подготовят специалистов-атомщиков
Уровень комфорта повышается
И цвет окрашивает слово...
Личность мирового значения
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
Новые возможности цифровой эпохи
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Вашингтонские договоренности открывают новые перспективы и …
Совещание по укреплению межконфессионального согласия прове…
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в дол…
Трамп назвал имя вероятного преемника на следующих выборах …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]