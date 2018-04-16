​«Волки» в шаге от победы

Коллектив, представляющий Акмолинскую область в первенстве страны, ранее трижды становился чемпио­ном Казахстана. Столько же титулов сильнейших и у атырауского «Бейбарыса». И вот теперь кокшетауские «волки» в шаге от того, чтобы стать самыми титулованными в республике. Такой шанс им выпал после очередной игры в Астане в рамках финальной серии плей-офф, где они с минимальным счетом 1:0 ­обы­грали столичный «Номад». Автором единственной шайбы стал защитник Станислав Боровиков, отличившийся в большинстве на исходе 4-й минуты. В серии до 4 чистых побед «Арлан» повел со счетом 3:2, и очередную игру он проведет на своей площадке. Помогут ли родные стены и поддержка болельщиков, мы узнаем уже сегодня.

Но не стоит сбрасывать со счета и столичных «кочевников». Команда из Астаны на правах действующего чемпио­на постарается доказать, что она по праву второй год подряд бьется за титул сильнейшего в республике. В случае победы «Номада» решающая встреча пройдет уже в Астане.

В это же время в заключительном матче в рамках женс­кого чемпионата мира (группа «Б» первого дивизиона) сборная Казахстана встретилась с Латвией. В упорной борьбе с минимальным счетом 0:1 наши девушки уступили соперницам. По итогам первенства планеты казахстанская команда, проведя 5 матчей, набрала 7 очков (были одержаны победы над сборными Польши и Китая 4:3 и 3:0, а также проиграли Южной Корее в овертайме 1:2 и Италии 1:4). На следующий год наши девушки вновь сыграют в этом же дивизионе, а вот путевку в группу «А» выиграла Италия.