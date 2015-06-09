«Волна»: расчет на доступность

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау
Всего на отдых и оздоровительные мероприятия для детей в летний период из областной казны было выделено 256 млн тенге. За пять потоков лагеря посетят более 15 тыс. ребятишек.
Один из таких лагерей – «Волна». Он расположен в 36 км от Актау на берегу моря. Раньше пятиэтажное здание принадлежало профилакторию, но вот уже более 10 лет здесь принимают ребят, и не только из своего региона, но и из соседних областей.
– Мы ведем работу с турфирмами, сами стараемся привлекать детей. Тем более что в нашем лагере – одна из самых низких цен на отдых. На одного ребенка она составляет 46 тысяч тенге. Иногородним делаем скидки, а ребятишки из малообеспеченных и многодетных семей у нас отдыхают бесплатно, – рассказал директор лагеря «Волна» Канат Сагимбаев.
Пятиразовое питание, экскурсии, аквапарк, собственный пляж, большой кинозал и спортзал, отремонтированные комнаты со всем необходимым – все это предлагают детям на 12 дней отдыха (один поток).
– В позапрошлом году у нас отдохнули 700 детей, в прошлом – 1 400, в этом ожидаем около 2 000. Цену не поднимаем уже несколько лет. Тем более что такая цена вполне приемлема, учитывая особенности нашего региона. У нас все привозное, кроме того, питьевую воду мы также заказываем и сами привозим, – отмечает К. Сагимбаев.
Цены на загородные лагеря варьи­руются от 40 до 60 тыс. тенге за поток, в пришкольных отдохнуть гораздо дешевле: здесь ребятишки находятся только днем.

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