Это отдаленное село находится в 110 км от райцентра, а от Павлодара и вовсе почти в 300. Живут здесь примерно 120 семей. И хлеба, который завозят местные предприниматели из Иртышска, на всех не хватает, особенно зимой. Именно поэтому молодая жительница этого села, студентка Казахского национального университета искусств, будущий музыкальный педагог Камилла Алькенова решила открыть здесь мини-пекарню.
Со своей идеей она участвовала в проекте развития молодежного бизнеса, который реализуют Международный банк реконструкции и развития и Министерство образования и науки РК, – Zhas Project. Задумку девушки оценили: на конкурсе социальных проектов она получила грант в один млн тенге и возможность пройти обучение основам предпринимательства. По условиям проекта заявки принимались только от групп участников, и в команде Камиллы еще двое ее односельчан – Казбек Джарасов и Айгерим Омарова. Они вместе осуществят свою социально ориентированную инициативу под названием «Каравай».
– Сейчас заканчивается подготовительный период перед этапом реализации, – рассказывает Камилла. – Мы уже начали обучение в рамках проекта, у нас есть ментор-наставник, который помогает готовить отчетность, мы присмотрели арендные помещения под цех, подыскали поставщиков оборудования и сырья. Как только окончательно подпишем договор в рамках проекта и получим первый транш, начнем работу.
Список людей, нуждающихся в бесплатном хлебе, активистам поможет составить местный акимат, в день пока планируют выпекать по 80–100 булок. Стоит отметить, что первые пять месяцев этот проект будет исключительно благотворительным (в качестве дохода для самих организаторов предусмотрена стипендия от грантодателя), и лишь затем его можно будет перевести на коммерческие рельсы, естественно, он уже должен быть самоокупаемым.