Это отдаленное село находится в 110 км от райцентра, а от Павлодара и вовсе почти в 300. Живут здесь примерно 120 семей. И хлеба, который завозят местные предприниматели из Иртышска, на всех не хватает, особенно зимой. Именно поэтому молодая жительница этого села, студент­ка Казахского национального университета искусств, будущий музыкальный педагог Камилла Алькенова решила открыть здесь мини-пекарню.

Со своей идеей она участвовала в проекте развития молодежного бизнеса, который реализуют Международный банк реконструкции и развития и Министерство образования и науки РК, – Zhas Project. Задумку девушки оценили: на конкурсе социальных проектов она получила грант в один млн тенге и возможность пройти обучение основам предпринимательства. По условиям проекта заявки принимались только от групп участников, и в команде Камиллы еще двое ее односельчан – Казбек Джарасов и Айгерим Омарова. Они вместе осуществят свою социально ориен­тированную инициативу под названием «Каравай».

– Сейчас заканчивается подготовительный период перед этапом реализации, – рассказывает Камилла. – Мы уже начали обучение в рамках проекта, у нас есть ментор-наставник, который помогает готовить отчетность, мы присмотрели арендные помещения под цех, подыскали поставщиков оборудования и сырья. Как только окончательно подпишем договор в рамках проек­та и получим первый транш, начнем работу.

Список людей, нуждающихся в бесплатном хлебе, активистам поможет составить местный акимат, в день пока планируют выпекать по 80–100 булок. Стоит отметить, что первые пять месяцев этот проект будет исключительно благотворительным (в качестве дохода для самих организаторов преду­смотрена стипендия от грантодателя), и лишь затем его можно будет перевести на коммерческие рельсы, естественно, он уже должен быть самоокупаемым.