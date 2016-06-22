​Волоколамск, улица Панфилова

В самом центре города можно увидеть три бюста: красноармейца Дуйшенкула Шопокова, генерала Ивана Панфилова и полковника Бауыржана Момышулы – троих Героев Советского Союза. Кыргыз Дуйшенкул Шопоков и русский Иван Панфилов сложили головы на волоколамской земле.

Семьдесят пять лет назад на волоколамском направлении шли тяжелые, ожесточенные бои. Фашисты рвались к Москве, но на их пути непреодолимой преградой встала стрелковая дивизия из Казахстана. Местные жители помнят, как героически сражалась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, за что была преобразована в 8-ю гвардейскую. А послушать в музее рассказы о бое 4-й стрелковой роты из 1075-го полка с немецкими танками у разъезда Дубосеково приезжают люди со всего света. Знаменитая фраза «велика Россия, а отступать некуда, позади – Москва» известна каждому школьнику. Помнят здесь и политрука роты Василия Клочкова.

На территории Волоколамского района находится 69 братских могил, в которых покоится более 17 тыс. человек. Здесь 7 памятников боевой славы, 4 мемориала, 4 памятных знака партизанам, 3 одиночные могилы советских воинов, 3 мемориальные доски, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На улице Панфилова к 45-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков на постаменте установили легендарную «тридцатьчетверку». Рядом с танком Т-34 захоронен неизвестный солдат, останки которого были найдены при сооружении памятника.

Город-воин, город-труженик, город-орденоносец Волоколамск называют самым древним городом Московской области. В письменных источниках, а точнее в Суздальской летописи, он упоминается в 1135 году. Получается, сегодняшний райцентр с населением чуть больше 21 тыс. человек старше Москвы на 12 лет. Со дня своего основания город выполнял роль форпоста на западных рубежах. Так случилось и 75 лет назад, когда, говоря словами поэта, «стояли за Москву казах и русский, стояли насмерть русский и казах».