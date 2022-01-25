Волонтерский штаб создали в Кызылординской области
Наталья Денисова
В городе Кызылорде создан областной волонтерский штаб «Сыр жастары», передает корреспондент Kazpravda.kz.
Открыли его для того, чтобы координировать работу волонтеров, привлечь больше желающих влиться в движение добровольцев и сделать их работу максимально эффективной.
Штаб создан при областном молодежном ресурсном центре.
«На сегодня в регионе действует множество волонтерских организаций, работающих в разных направлениях, – пояснил руководитель молодежного ресурсного центра Аскар Курмаш. – Большинство из них оказывает помощь нуждающимся семьям из категории уязвимых, при этом некоторые добровольцы работают постоянно, другие участвуют в разовых акциях. Для того чтобы координировать все известные нам силы добровольцев и усилить их эффективность, теперь есть штаб.
Работа его будет построена по семи направлениям: помощь нуждающимся, эковолонтерство, образование, «Асыл мура», преемственность поколений, здоровье и психологическая помощь. Также здесь будут оказывать бесплатные консультационные услуги населению, проводить информационно-разъяснительную работу по важным темам».
Также в регионе сотрудниками штаба будет создана база граждан и семей, часто нуждающихся в помощи, и за социальным положением этих людей будут наблюдать, оказывая точечную поддержку именно тогда, когда она нужна.