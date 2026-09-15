Волонтерское призвание Аскара

В 2009 году Аскар вступил в ряды Школы юного спасателя в Семее. Тогда он и представить не мог, что понятие «волонтер» станет для него образом жизни.

Увлечение пожарно-спасательным спортом, оказание первой доврачебной помощи, действия при чрезвычайных ситуациях – парень упорно осваивал тонкости работы спасателей. Планировал поступать в Кокшетау­ский технический институт, но судьба распорядилась иначе – Аскар выбрал профессию финансиста, параллельно изучал юриспруденцию.

Однако тяга к спасению людей не исчезла. Через год после поступления в университет он стал инициатором создания Школы выживания. Увлеченный туризмом юноша решил, что его опыт должен приносить пользу другим. В вузе Аскар стал членом меж­дународной организации Enactus, где молодые люди учились создавать собственные бизнес-проекты.

Именно там и родилась идея – открыть школу, где навыкам туриста можно научить всех желающих. Экс­пресс-курс рассчитан на пять-шесть месяцев. За это время ученики осваи­вали действия при чрезвычайных ситуациях, основы альпинизма, искусство вязания узлов, оказание первой доврачебной помощи, ориентирование на местности и даже краеведение. Отдельный блок – поиск съедобных и лекарственных трав, кореньев и грибов, а также всевозможные способы приготовления еды на костре.

Совместно со специалистами государственного лесного природного резервата «Семей орманы» команда Аскара разработала несколько новых туристических маршрутов. Один из них пролегает по горам Архат в Абайском районе – любители альпинизма могут отработать навыки восхождения на вершины, а попутно осмотреть древние петроглифы. Для отдыха предусмотрены площадки на берегу одного из соленых озер в предгорьях.

Другой маршрут – пеший однодневный, протяженностью 10 км, пролегает в районе Шульбинска. Во время похода туристы учатся ориентироваться на местности, разводить кос­тер, собирать лекарственные травы и грибы, а также распознавать следы различных животных в ленточном сосновом бору.

После Школы выживания Аскар вместе с такими же активными ребятами создал общественный фонд Revival7, который сотрудничает с департаментом по чрезвычайным ситуа­циям области Абай и отделом по ЧС Бескарагайского района. В этом году организация получила поддержку от Национальной волонтерской сети Казахстана, что позволило приобрес­ти оборудование и привлечь новых добровольцев.

Одним из практических мероприя­тий стало обучение на озере Шипалы 15 участников из отряда «Жасыл ел». Отдельную подготовку совместно с районным отделом по ЧС организовали для предпринимателей.

– Мы обучили на каждой базе отдыха по одному специалисту, чтобы они могли в качестве спасателей предотвращать несчастные случаи на воде. Несколько раз проводили рейды в Бескарагае и Семее. Рассказываем о том, как надо вести себя на отдыхе, как оказывать первую медицинскую доврачебную помощь, проводить реанимационные действия, сотрудничать со скорой помощью и пожарными службами, – перечисляет Аскар Садиков.

Полученные знания уже пригождались волонтерам в реальных ситуациях. Один из добровольцев помог отцу добраться до ребенка, который уплыл на полтора километра от берега, пос­ле чего доставил обоих обратно. В спасении использовались надувная лодка и сапборд.

Представителям фонда не раз приходилось проводить реанимационные мероприятия. Причем значительная часть несчастных случаев была связана с нарушением элементарных правил безопасности.

В Revival7 подчеркивают: важно подготовить волонтеров к грамотным действиям до прибытия специализированных служб. Нужно понимать, что подготовленный волонтер – это первый помощник при ЧС. Доброволец должен уметь оказать доврачебную помощь, правильно взаимодействовать со спасателями и координировать других участников добровольческих групп.