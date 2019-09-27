Волонтерскую деятельность предлагают включить в трудовой стаж в Казахстане
Екатерина Елисеева
В Казахстане предлагают включать в трудовой стаж волонтерскую деятельность. Об этом сообщила председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Алия Галимова на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"План предусматривает реализацию семи направлений по развитию волонтерства в Казахстане. Первое направление – это развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности. В рамках этого направления планируется разработка соответствующего законопроекта. Предлагаются нормы по учету волонтерской деятельности при поступлении в колледжи и вузы, а также мы будем прорабатывать норму по включению опыта работы волонтером в трудовой стаж. Будет разработана методика по оценке вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны для включения ее в последующем в статистическую отчетность", – сообщила Галимова.
Она отметила, что второе направление – это развитие инфраструктуры волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников.
"Предполагается создание волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России. Это было предложение самих волонтерских организаций, которое поддержано Президентом страны. Для общей координации и эффективной реализации волонтерской программы проектов предлагается создание единого проектного офиса. Офис будет заниматься вопросами координации и мониторинга волонтерских проектов, планируемых в рамках Года волонтера", – продолжила Галимова.
По ее словам, предполагается, что в каждом регионе на базе действующих ресурсных молодежных центров, а также гражданских центров будут созданы центры поддержки волонтеров. Кроме того, в каждом регионе подготовят координаторов, которые будут заниматься волонтерской деятельностью не только в течение Года волонтера, но и в последующие годы.
"Третье направление – это расширение участия граждан в волонтерской деятельности. Будет продолжен совместный с Министерством образования и науки проект по предоставлению социальных студенческих кредитов для студентов вузов, занимающихся волонтерской деятельностью. Он уже стартовал с 1 сентября на базе платформы, которую создало наше министерство. Студенты учебных заведений могут регистрироваться на этой платформе, где им засчитываются часы участия в волонтерской деятельности. За конкретное количество часов им предоставляется стипендия или они могут покрыть свои расходы на обучение, если обучаются платно", – дополнила она.
Также Галимова сообщила, что в рамках Года волонтера планируется реализация проекта "Жана бастама".
"Мы предполагаем, что 170 волонтерских проектов и инициатив будут поддержаны в регионах. Как минимум по 8-10 в каждом регионе. При этом для реализации проектов предусмотрены затраты только на сопутствующие материалы. В них не предусмотрены затраты на оплату труда волонтеров. Например, если для поисковых отрядов необходимо оборудование, транспорт, то эти затраты могут быть возмещены", – сказала Галимова.
Она также подчеркнула, что предусматривается реализация проектов, направленных на развитие корпоративного волонтерства в различных бизнес-структурах и компаниях Казахстана.
"Мы предполагаем, что минимум 20 крупных компаний покажут себя в волонтерской деятельности. Также предполагается развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства. Участие волонтеров нашей страны в работе различных диалоговых площадок для презентации опыта Казахстана в сфере волонтерства", – проинформировала Галимова.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об объявлении 2020 года – Годом волонтера.