​Волонтеры готовы действовать

В области завершилось составление списков избирателей. Они показывают, что население области растет. Чтобы во время голосования не было очередей, увеличилось количество избирательных участков.

С 4 марта приступят к работе волонтеры, которые вручат каждому приглашение на 20 марта и одновременно предложат западноказах­станцам заблаговременно проверить себя в списках. В случае если кого-то в них не окажется, представительства ЦОНов оперативно выдадут адресную справку.

Участковые комиссии обеспечены открепительными талонами для тех, кто намерен голосовать в других населенных пунктах. Если прежде они выдавались только самому избирателю, то теперь и по доверенности. Будут действовать выездные группы, предоставляющие возможность пожилым или больным людям голосовать на дому. Проверено техническое и противопожарное состоя­ние зданий, где размещены участки. Члены комиссий прошли обучение с тем, чтобы обеспечить неукоснительное соблюдение всех требований закона о выборах.