Волонтеры проекта "Жеңіс" поздравят ветеранов и тружеников тыла ко Дню Победы

Уже 6 лет в Казахстане действует проект «Жеңіс», направленный на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Из года в год, практически непрерывно волонтеры проекта оказывают различную помощь своим подопечным: привозят продукты и лекарства, могут провести мелкий ремонт или уборку территории. При этом, непременно соблюдаются все меры безопасности, чтобы предотвратить риск заражения, сообщает Корпоративная служба Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».Сегодня, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в Казахстане проживает более 600 ветеранов ВОВ и свыше 88 000 тружеников тыла. Сеть волонтеров, которая состоит из более 600 добровольцев, работает в 35 населенных пунктах страны - от Нур-Султана до Аксая.Проект реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» от лица всей группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына». В волонтерские ряды входят работники группы компаний и активные граждане РК.Таким образом, объединяя человеческие ресурсы во всех регионах, обмениваясь эмоциями, творческими идеями и волонтерским опытом, большая семья АО «Самрук-Қазына» вносит свой вклад в направление поддержки ветеранов.Дауренбек Ишимов стал волонтером чуть больше года назад и с тех пор осуществил уже более 200 рейдов. Молодой человек работает начальником пункта технического обслуживания вагонов станции Уральск.«Обычно мы определяем ветеранов, которые остро нуждаются в нашей помощи, навещаем их с продуктовыми корзинами, по необходимости обеспечиваем бытовой техникой, помогаем по уборке территории и дома. Совместно с молодыми активистами «Орал жастары» по праздникам организовываем мини концерты - в подъезде или на улице», - рассказывает волонтер.«Я стал добровольцем потому, что люблю что-то новое и увлекательное в своей жизни, а волонтёрство - это то, что как раз даёт много интересного и кучу новых эмоций. Волонтеры погружаются в свое дело, не требуя ничего взамен. Им важен результат, чаще всего не материальный: улыбки людей, радость окружающих, их благодарность», - говорит Дауренбек Ишимов.«Цель проекта – постоянная поддержка о ветеранах и тружениках тыла. Наши волонтеры навещают своих подопечных круглый год, узнают, какая помощь им необходима. Особое внимание уделяется тем людям, которые проживают в одиночестве или испытывают необходимость в помощи в связи с состоянием здоровья и своего социального положения. За последний год волонтерами проекта проведено более 6 200 рейдов», - говорит официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.По его словам, в 2021 году также продолжается акция по предоставлению бесплатного железнодорожного проезда ветеранам ВОВ и труженикам тыла по территории Казахстана и стран СНГ. Стоит отметить, что с 1 по 31 мая акция доступна казахстанцам, имеющим статус тружеников тыла, вне зависимости от возраста. Труженики тыла, рожденные не позднее 31 декабря 1935 года, имеют право бесплатного проезда в течение всего года.Для оформления билета, необходимо обратиться в железнодорожные кассы и иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность и удостоверение участника или инвалида ВОВ, а труженикам тыла - пенсионное удостоверение с отметкой о назначении специального государственного пособия.В канун 76-летия Победы волонтеры выполнят рейды и доставят продуктовые корзины до дверей ветеранов и тружеников тыла. Планируется поздравить 1400 ветеранов и тружеников тыла. В некоторых районах волонтеры организуют музыкальные поздравления для участников Великой Отечественной войны, споют военные песни и сыграют на музыкальных инструментах.