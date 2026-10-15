Волонтеры собрались в Приаралье

Экология,Таза Қазақстан
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В регионе с участием свыше 600 добровольцев из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана проходит международная неделя волонтеров Green Aral: Volunteers for life 2026. Инициатива приурочена к Международному году волонтеров в целях устойчивого развития, объявленному в этом году ООН по предложению ­Касым-Жомарта Токаева.

Фото Нурболата Нуржаубая

На торжественной церемонии открытия республиканского слета волонтеров KZO CAMP: ONE COMMUNITY первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов отметил, что проведение акции на земле Сыра и название недели Green Aral имеют особое значение.

– Это важная инициатива, призывающая к охране окружающей среды, формированию экологической культуры и осознанию общей ответственности за судьбу Приаралья, – подчерк­нул Данияр Жаналинов. – Проб­лема Арала находится в центре внимания не только области и страны, но и всего мира. Защита окружающей среды и преодоление экологических вызовов – наша общая задача. Пусть ваши поездки в регион будут эффективными, встречи – конструктивными, а экологические инициативы принесут реальные плоды.

На открытии выступили также заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Тогжан Зейденова, глава Комитета по развитию общественных инициатив Қазақстан Халық Кеңесі, глава Национальной волонтерской сети Вера Ким, член Қазақстан Халық Кеңесі Жанар Бимураткызы, председатель Общественного совета Кызылординской области Нау­рызбай Байкадамов.

– Неделя Green Aral – важнейшая молодежная площадка, где рождаются реальные предложения по спасению ­Приаралья, – сказала Тогжан Зейденова. – Аральская катастрофа коснулась нескольких стран Центральной Азии, и решать ее последствия нужно сообща. Но важно помнить: эффективность таких проектов измеряется не количеством участников на форумах, а реальными делами.

Вера Ким зачитала участникам поздравительное письмо председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. Этот орган сегодня формирует механизмы взаимодействия с населением, общественными объединениями и регионами.

Ключевые события недели состоятся в Аральском районе. Программа мероприятий включает обмен опытом, презентацию экологических проектов и обсуждение перспектив совместной работы. Для Приаралья, которое десятилетиями ликвидирует последствия аральской катастрофы, такие акции имеют стратегическое значение.

После официальной части слета его участники в рамках акции «Таза Қазақстан» высадили деревья в Президентском парке Кызылорды. Вслед за экологической акцией волонтеры отправились на познавательную экскурсию по достопримечательностям города. Они посетили Ботанический сад, ознакомились с экспозициями областного историко-краеведческого музея и побывали на стадионе «Кайсар Арена».

#акция #экология #озеленение #Приаралье #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Учиться беречь окружающий мир
Вкус диких яблок
Время умных законов
Преамбула Конституции: от общих ценностей – к повседневной жизни
Зеленый пояс вдоль дороги
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Грибоедов, которого вы не знали
Инновации меняют характер грузоперевозок
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Инновации в поле: студент представил ИИ-разработку для агросектора
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Зеленый пояс вдоль дороги
Учиться беречь окружающий мир
Будущее алматинских гор: JANA LEP и ученые обсудили возможн…
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного созн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]