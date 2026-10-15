Волонтеры собрались в Приаралье

На торжественной церемонии открытия республиканского слета волонтеров KZO CAMP: ONE COMMUNITY первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов отметил, что проведение акции на земле Сыра и название недели Green Aral имеют особое значение.

– Это важная инициатива, призывающая к охране окружающей среды, формированию экологической культуры и осознанию общей ответственности за судьбу Приаралья, – подчерк­нул Данияр Жаналинов. – Проб­лема Арала находится в центре внимания не только области и страны, но и всего мира. Защита окружающей среды и преодоление экологических вызовов – наша общая задача. Пусть ваши поездки в регион будут эффективными, встречи – конструктивными, а экологические инициативы принесут реальные плоды.

На открытии выступили также заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Тогжан Зейденова, глава Комитета по развитию общественных инициатив Қазақстан Халық Кеңесі, глава Национальной волонтерской сети Вера Ким, член Қазақстан Халық Кеңесі Жанар Бимураткызы, председатель Общественного совета Кызылординской области Нау­рызбай Байкадамов.

– Неделя Green Aral – важнейшая молодежная площадка, где рождаются реальные предложения по спасению ­Приаралья, – сказала Тогжан Зейденова. – Аральская катастрофа коснулась нескольких стран Центральной Азии, и решать ее последствия нужно сообща. Но важно помнить: эффективность таких проектов измеряется не количеством участников на форумах, а реальными делами.

Вера Ким зачитала участникам поздравительное письмо председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. Этот орган сегодня формирует механизмы взаимодействия с населением, общественными объединениями и регионами.

Ключевые события недели состоятся в Аральском районе. Программа мероприятий включает обмен опытом, презентацию экологических проектов и обсуждение перспектив совместной работы. Для Приаралья, которое десятилетиями ликвидирует последствия аральской катастрофы, такие акции имеют стратегическое значение.

После официальной части слета его участники в рамках акции «Таза Қазақстан» высадили деревья в Президентском парке Кызылорды. Вслед за экологической акцией волонтеры отправились на познавательную экскурсию по достопримечательностям города. Они посетили Ботанический сад, ознакомились с экспозициями областного историко-краеведческого музея и побывали на стадионе «Кайсар Арена».