Волонтеры "Жастар Рухы" партии "AMANAT" помогают пострадавшим экибастузцам

Общество

Волонтеры молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» задействованы в распределении гуманитарной помощи среди жителей города Экибастуз, оставшихся без отопления.

Пресс-служба партии «AMANAT»

В Экибастузе продолжает работу волонтерский штаб молодежного крыла по оказанию помощи гражданам. Активисты «Жастар Рухы» проводят подомовые обходы, ведут сбор информации об одиноко проживающих пенсионерах, инвалидах, нуждающихся семьях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Волонтеры молодежного крыла также занимаются организацией горячего питания для аварийных бригад.

Как отметил председатель молодежного крыла «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев, всего в Экибастуз прибыло более 120 добровольцев, в их числе 30 человек из Астаны.

«Наши добровольцы раздают нуждающимся одеяла, термосы и другие необходимые вещи. Буквально сегодня ночью мы разгрузили груз с 1000 новыми электрообогревателями. В них особенно нуждаются многодетные и малообеспеченные семьи, лица с особыми потребностями, пенсионеры. Мы будем помогать всем жителям города Экибастуз, пока ситуация не нормализуется. В подобных ситуациях не может быть сторонних наблюдателей, именно в такие моменты нужно проявить единство и сплочённость», – сказал он.

По словам члена «Жастар Рухы» Камиля Байрамова: «Чужой беды не бывает, и в эту трудную минуту жастарруховцы помогают жителям Экибастуза, также как в свое время пострадавшим в районах Аулиеколь, Мактаарал и города Арысь».

Активист «Жастар Рухы» Арсланбек Магзум считает, что в подобных ситуациях жителям надо обращаться за помощью.

«В волонтерском штабе распределяют заявки, на какой адрес нужно отвезти теплые вещи, воду, иные товары первой необходимости. Нам важно, чтобы каждый житель, каждая семья, которая осталась без отопления, получила помощь», - отметил он.

 

 

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