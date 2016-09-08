​Волшебная палочка дирижера

Лист анкетный, совершенно несекретный

Анвар Аскарович – родом из хорошо известной в стране артистической семьи. Отец и мать служили в Республиканском уйгурском театре музыкальной комедии. Глава семьи, обстоятельно знавший нацио­нальный музыкальный фольклор, не только играл в театральном оркестре и создавал ансамбли. Целы и пребывают в полной творческой сохранности народные инструменты отцовской работы.

Аскаржан Акбаров также незаурядный композитор. Позднее сын воспользовался драгоценным отцовским наследием и написал шесть пьес для скрипки и фортепиано, впоследствии переложил эти инструментальные миниатюры для камерного оркестра.

Родители и привели нашего героя в музыкальную школу. На экзамене произошла встреча с педагогом божьей милостью – Ниной Михайловной Патрушевой, создававшей вместе с соратниками казахстанскую скрипичную школу. «Посмот­рите на его руки!» – произнесла неповторимая Нина Михайловна. Все внимательно посмотрели. Она деловито прибавила: «Забираю его к себе». И экзаменаторы хором воскликнули: «Следующий!»

Затем последовали десять лет с правом и обязанностью бесконечно совершенствовать владение инструментом, с великой пользой общаться со сверстниками, с огромным нотным богатством, не пропускать многие филармонические события, будь то гастроли всесветно знаменитых исполнителей или отчетные концерты студентов и преподавателей в стенах alma mater.

После школы молодой человек попадает (и это огромная радость и несомненная удача) в крепкие, бестрепетные руки В. Хесса. Вениамин Соломонович – легендарнейшая личность. Как его вспоминают! Как по сей день в чести его уникальный педагогический талант! Один из краеугольных камней в основание прославленной казахстанской скрипичной школы положен именно им. Постоянная, неотступная строгость на грани военной дисциплины. Обучение изо дня в день тонкостям ремесла и бессмертным нравственным правилам. Неослабевающая требовательность, следовать которой вовсе не так-то просто. Впрочем, легкой, беззаботной дороги в искусстве лучше не искать.

Эстафету умного, в высшей степени профессионального воспитания принял Асатур Григорян, профессор Московской консерватории. В консерваторскую аспирантуру Анвар Акбаров поступил в составе струнного квартета. Конкурсный марафон оказался жестким, как говорили тогда, «бешеным». Прошел! Напряженные занятия («Мы вкалывали по-настоящему») не помешали энергично и благодарно воспринимать все, чем жила Москва тех лет. Времени и сил хватало на учебу, концерты и спектакли, на незабываемые знакомства: Асатур Григорьевич познакомил с великими скрипачами современности – Давидом Ойстрахом и Леонидом Коганом, с не менее великим виолончелистом Мстиславом Ростроповичем.

И пришло время самостоятельности

Шесть лет (1973–1979) выпускник Московской консерватории руководил струнным квартетом Казахской филармонии. Участники Государственного квартета им. Жубановой – воспитанники Акбарова: «За ручку привел в высокое искусство. А вначале было так, что, когда сидели на стуле, ноги не доставали до пола». Именно в этом знаменитом коллективе выросли многие известные казахстанские исполнители и дирижеры. Анвар Аскарович называет наиболее успешных: концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра и ансамбля «Камерата Казахстана» Еркебулан Сапарбаев, концертмейстер столичного симфонического оркестра и ансамбля «Академия солистов» Аскар Дуйсенбаев.

Даже пунктирно не охватить всего, что совершено Акбаровым в современной музыкальной культуре. Небольшой пример. Вот он пришел в студенческий камерный оркестр. И с ним молодежный коллектив (его стараниями) отправился покорять Европу, в самую музыкальную страну Старого Света – в Германию. Впервые в Западной Европе познакомились – и не разочаровались! – с казахстанскими исполнителями классической музыки.

Анвар Аскарович полагает, что правильнее называть его «руководителем оркестра». «Дирижер» – это главная персона публичного выступления, «руководитель» – иная стихия, это Нина Михайловна, Вениамин Соломонович, Асатур Григорьевич, это всемерная и всесторонняя забота об учениках со всеми проблемами, творческими и житейскими. Анвар Аскарович не только создавал консерваторские и прочие камерные ансамбли, но и организовал общественный фонд, выплачивал определенные денежные суммы, искал спонсоров, изыскивал возможности, чтобы поддержать «племя младое», музыкальное. Такое может происходить только при чистосердечной, искренней любви к студентам.

Профессор Акбаров – поистине многогранная личность. Он влюб­лен в искусство театра, в молодости знал наизусть многие шекспировские страницы, впрочем, как и немало строк из поэтического наследия обожаемого «Серебряного века»: высоко ценит Блока, Ахматову, Пастернака, наиболее музыкальных русских поэтов. А какие увлекательные монологи Анвар Аскарович произносит в честь любимых художников. Нежно-чувственный, на грани земного и небесного Сандро Боттичелли, подаривший миру великое «Благовещение», «Рождение Венеры», исполненные в невесомой карандашной технике иллюстрации к «Божественной комедии» Данте. Или запредельно смелый мастер Сальвадор Дали, чья дерзкая фантазийность и философская отвага заставляют зрителя и восхищаться, и негодовать. И как можно забыть ошеломляюще трагедийный «Крик» Мунка, и еще многое в живописи, графике, скульптуре, что зовет к восторгу и познанию.

Почти четыре с половиной десятилетия Анвар Акбаров провел за квартетным пультом и дирижерской кафедрой. Сотни концертов, десятки учеников: «Чем талантливее, тем труднее с ним заниматься. Огорчает, что порой студенты не погружаются в специальность, «работают по верхам», жажда человеческого и профессио­нального общения не так велика, как в совсем недавние времена».

Главная особенность дирижерского почерка А. Акбарова – обойтись без малейшего нажима на слушателя. Жест – максимально скупой, высшей сдержанности. Маэстро в заботе о том, чтобы слушатели поняли каждую ноту, он управляет оркестром самым кончиком дирижерской палочки. Она для него не капельмейстерский жезл, а воздушное пушкинское перо. И какая жалость, что столь законно малолюдны оркестровые репетиции Акбарова! Из его мимолетных реплик, часто приправленных талантливыми юмористическими замечаниями, можно составить целый свод разного рода правил: нравственных, музыкальных, житейских. Вот почему его обожают оркестранты, вот почему «поставить на ноги» только что собранный коллектив этот вожатый оркестра может за крайне короткий срок.

И как хорошо, что нам еще не раз предстоит встретиться с творческими свершениями замечательного мастера оркестровой игры, славное имя которого – Анвар Аскарович Акбаров.

Оркестр камерный, репертуар тюркский

…Только завершились юбилейные празднества, как музыканту пришлось снова собираться в дорогу.

«Голоса Евразии» – под таким вокально-географическим названием триумфально совершилось международное турне Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ. Организаторы и исполнители посвятили восемь концертов известного коллектива 25-летию Независимости тюркских республик постсоветского пространства.

Началась поездка в турецком городе Болу. Музыканты, собравшиеся в таком составе впервые, совместно с дирижерами – Анваром Акбаровым и азербайджанским маэстро Мустафой Мехмандаровым, талантливым воспитанником этого самого оркестра, студента дирижерского факультета Венской консерватории – составляли и готовили большую многогранную концертную программу.

Слушатели концерта в Abant Izzet Baysal University оценили точность передачи музыкальной формы исполняемых произведений, высокую эмоциональность вдохновенной игры. Начав с «Хольберг сюиты» Грига, продолжив Элегией Чайковского и «Сицилианой» с «Пассакалией» Респиги, оркестр завершил первую часть представления Менуэтом и Фугой из «Сюиты в старинном стиле» Шнитке. Вторую часть составили произведения тюркских композиторов: Кара-Караева, Бегалиева, Тулиева, Эркина, Сагатова, Ализаде.

Особенностью второго концерта стало появление в зале композиторов Балнур Кыдырбек (Казахстан), Муратбека Бегалиева, Рауфа Алиева и Ровшана Непесова. Также в Турции при поддержке генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова Молодежный камерный оркестр записал DVD со свежеподготовленной программой.

Привет, Оксфорд и Лондон, Глазго и Эдинбург!

Из всех зданий, построенных в Оксфорде, знаменитейшем университетском городе, великим английским архитектором Крис­тофером Реном, самое известное Sheldonian Theater. Именно здесь началось турне камерного оркестра ТЮРКСОЙ.

В Лондоне, на проспекте, о котором Вера Инбер почти сто лет назад писала: «Но чтоб ни говорили, / Есть славный Пикадилли», расположена церковь St.James”s Church. В церковном здании состоялся очередной концерт, на котором присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Е. Казыханов.

Два концерта прошло в Глазго. Первый – в Royal Conservatoire of Scotland, а второй – в Glasgow Royal Concert Hall. В Королевском концертном зале музыканты показали свою программу в рамках 32-й Всемирной конференции Международного общества по музыкальному образованию (ISME). Расстались молодые музыканты с гостеприимной Шотландией пос­ле концерта в Эдинбурге.

Итальянская кода

В городе Форли проходил традиционный международный музыкальный Emilia Romagna Festival. Произведения классической и современной музыки в исполнении Молодежного камерного оркестра звучали в Chiesa di San Giacomo in San Domenico. В Италии молодым музыкантам удалось познакомиться с всесветно прославленными городами Римини и Сан-Марино. Здесь чуть ли не каждая улица, каждый дом чем-нибудь да знамениты. Повсюду на табличках имена художников, архитекторов, музыкантов, кинорежиссеров.

Не успели перевести дыхание, как оркестр оказался в городе Пезаро, где все напоминает о Джузеппе Верди. Финальное выступление коллектива итальянские меломаны слушали в концертном зале Rocca Konstanza.

Англичане, шотландцы, итальянцы, рассказывая о своих впечатлениях от игры замечательного коллектива, признавались, что столь образцовое исполнение помогало новому постижению хорошо знакомых опусов Грига и Чайковского, Респиги и Шнитке. Особо отмечалось то обстоятельство, что в концертной программе были достойно представлены тюркские композиторы. Это позволило европейским любителям музыки открыть для себя яркие мелодии, ранее незнакомые. Что ж, такие многообещающие итоги и входили в сверхзамысел долголетнего проекта.