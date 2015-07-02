Свежий выпуск Волшебная сила искусства Наталья КУРПЯКОВА

Он свидетельствует, например, о том, что состоявшийся недавно в столице театральный фестиваль «Сахнадан сәлем!» однозначно удался. Судите сами: барышня Виктория, не замеченная в пристрастии к чтению, прочла пьесу Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», написанную почти 120 лет назад. Стихами! О парижском поэте, острослове, гвардейце, отчаянном бретере (профессиональном дуэлянте), жившем в XVII веке. Потрясающий результат.

Одноименную постановку представил на фестивале Московский губернский театр, которым руководит Сергей Безруков, исполнитель главной роли.

…Сирано любит свою кузину Роксану, но не признается в чувствах, т. к. считает уродством свой огромный нос. Да и кузина влюбляется в красавца Кристиана (не гусара, но гасконца) и доверяется Сирано. Тогда он решается на безум­ную авантюру: дает сопернику свой голос, свою душу («Она его целует в губы, /; Целуя в них мои слова»). Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Все как в жизни – не вовремя, не так, не с тем… Мы ищем идеал и не замечаем «своих людей», с кем могли быть счастливы. И говорим, права Кристина, совсем не о том.

Это был шикарный спектакль – классический и современный, с тонкими стилистическими переходами, с великолепными костюмами и аксессуарами, органичным мультимедиа, отлично поставленными массовыми и боевыми сценами, танцами, трюками, запоминающимися песнями. Драма смотрелась на одном дыхании, и Сирано – ерничающего и страдающего, сильного и беззащитного, сурового и нежного – было жалко, и его несказанные слова комом подступали к твоему горлу.

В одном из интервью Сергей Безруков говорил о спектакле «Пушкин»: «В зале люди плачут и испытывают катарсис от того, что у них на глазах только что произошло убийство, и никто не вступился, не помог, на их глазах уничтожили поэта. И боль эта настоящая, а сердце, оказывается, болит… по Пушкину». Кстати, безруковских «Пушкина» и «Хулигана. Исповедь» (посвящение Есенину) с восторгом принимали в Астане. Рукоплескали и плакали. Все правда.

«…Не-е-е, ну как так все-таки? Сели бы родители, поговорили, объяснили детям…» – успокаивал в Astana Opera после балета «Ромео и Джульетта» растроганную до слез супругу респектабельный мужчина. Он исправно ставил на беззвучный режим свои телефоны, включал их в антракте, давал кому-то указания, выключал снова, внимательно следил за происходящим на сцене. Ожидаемый финал его явно расстроил, он был решительно не согласен и с Шекспиром, и с миром, где не умеют разговаривать и решать проблемы.

«…Зарема не права. Так нельзя! Чуть что – сразу за нож? Так, по балету, получается? Надо же думать! У меня нет слов! Поговорите со мной! – голос 18-летней Ксении захлебывался в трубке от возмущения, когда она делилась впечатлениями от «Бахчисарайского фонтана». – В ванне бы могла полежать, масочку нанести, успокоиться, повышивать, что они там, в гареме, еще делают? Была бы как все. Марию жалко, и хана жалко, и даже фонтан, да, музыка пробрала до дрожи…» Мы долго говорили – о мужчинах и женщинах, о фонтане, о Пушкине, о волшебной силе искусства, которая вдруг захватывает и заставляет думать, сострадать, искать слова и собеседника.

Суетный современный зритель не разучился чувствовать красоту высокого искусства и, пожалуй, понимает, как этого нам не хватает. И общения тоже, задушевных разговоров о любви, чести и честности, самоотверженности. Неумение выразить свои мысли, чувства, бессловесность – тоже своего рода драма. Поэтому Роксана прогоняет поклонника-красавца: «У вас слова похожи на слонов, /; Их тяжко говорить, а слушать тяжелее». Оттого Вика берется за Ростана. А монологу Безрукова-Сирано долго аплодирует, прерывая действие, публика. Не можем мы, к счастью, оставаться равнодушными, когда слышим:

…Скажу, что эта ночь, и звезды, и луна,

Что это для меня всего лишь декорация,

В которой вы играете одна!

Что я скажу? Не все ли вам равно?

Слова, что говорят в подобные мгновенья,

Почти не слушают, не понимают, но

Их ощущают, как прикосновенья.

Я чувствую, мгновенья торопя,

Как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо

По ветке старого жасмина...



