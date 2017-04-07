​Волшебник кино

Руководитель отдела комп­лектования документами личных фондов, аудиовизуальной и фотодокументации Центрального государственного архива Алматы Гульмира Тутбаева, приветствуя на презентации краеведов и архивистов, представителей науки и искусства, студентов и всех, кого интересует история кино, подчеркнула, что «самое большое богатство Казахстана – это выдающиеся личности, которые останутся в нашей памяти и будут продолжать обогащать духовно». Среди них заслуженный деятель искусств Казахстана Юда Вайншток (1924–1991). Его вклад в киноискусство страны является национальным достоянием, а творчество – еще одной яркой страницей в истории кинематографии. Всего при участии Вайнштока было создано более сорока художественных и документальных фильмов. Среди них «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», «Дочь степей», «Мы здесь живем», «Далеко в горах», «Сказ о матери» и другие.

Во время презентации автор издания и дочь Юды Вайнштока Галина Коробкина передала в дар Центральному государственному архиву Алматы личные документы отца. В предисловии к изданию говорилось, что «человека можно считать состоявшимся, если у него замечательные дети». В полной мере это относится к семье Вайнштока, где бережно хранят память об отце. Художник оставил большое творческое наследие: наряду с дневниковыми записями, письмами, фотогра­фиями, эскизами, раскадровками к кинофильмам, которые он присылал с киноэкспедиций, он делал натурные этюды и зарисовки пейзажей и портреты.

Юда Вайншток родился 21 декабря 1924 года в Варшаве и рано остался сиротой. В его жизни были детский приют и ремесленное училище в Брест-Литовске. В годы Великой Отечественной войны во время эвакуации он попал в Казань, где поступил в художественное училище. Но его заветной мечтой был кинема­тограф. И Юда поехал в Москву во Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1951-м после ВГИКа его распределили на туркменскую киностудию ассис­тентом художника. В 1953-м он переехал в Харьков, а в следующем году один из однокурсников пригласил на киностудию «Казахфильм». В Алма-Ату Юда приехал в то время, когда Шакен Айманов снимал картину «Дочь степей», и стал ассистентом художника-постановщика этого фильма...

Вайншток, которого по праву можно назвать волшебником кино, являлся другом и соратником кинорежиссера Шакена Айманова. Работал бок о бок с такими корифеями, как кинооператор Марк Беркович, художник Павел Зальцман, режиссеры Султан Ходжиков, Мажит Бегалин, Абдулла Карсакбаев. Эти и другие замечательные люди, с которыми он встретился в Алма-Ате, оказали большое влияние на него. До конца жизни он пронес дружбу с ними. О встречах с классиками казахстанского кинематографа и другими интересными людьми Вайншток рассказывал в своих дневниковых записях, которые изданы в новой книге «А было все так...».

Специально к презентации организаторы подготовили выставку художественных произведений Вайнштока, его дневниковых записей, фотографий и афиш к фильмам. Вернисаж дополнили воспоминания друзей, соратников и родственников художника-постановщика.