​Волшебник кино

Свежий выпуск
641
Раушан Шулембаева

Руководитель отдела комп­лектования документами личных фондов, аудиовизуальной и фотодокументации Центрального государственного архива Алматы Гульмира Тутбаева, приветствуя на презентации краеведов и архивистов, представителей науки и искусства, студентов и всех, кого интересует история кино, подчеркнула, что «самое большое богатство Казахстана – это выдающиеся личности, которые останутся в нашей памяти и будут продолжать обогащать духовно». Среди них заслуженный деятель искусств Казахстана Юда Вайншток (1924–1991). Его вклад в киноискусство страны является национальным достоянием, а творчество – еще одной яркой страницей в истории кинематографии. Всего при участии Вайнштока было создано более сорока художественных и документальных фильмов. Среди них «Наш милый доктор», «Ангел в тюбетейке», «Дочь степей», «Мы здесь живем», «Далеко в горах», «Сказ о матери» и другие.

Во время презентации автор издания и дочь Юды Вайнштока Галина Коробкина передала в дар Центральному государственному архиву Алматы личные документы отца. В предисловии к изданию говорилось, что «человека можно считать состоявшимся, если у него замечательные дети». В полной мере это относится к семье Вайнштока, где бережно хранят память об отце. Художник оставил большое творческое наследие: наряду с дневниковыми записями, письмами, фотогра­фиями, эскизами, раскадровками к кинофильмам, которые он присылал с киноэкспедиций, он делал натурные этюды и зарисовки пейзажей и портреты.

Юда Вайншток родился 21 декабря 1924 года в Варшаве и рано остался сиротой. В его жизни были детский приют и ремесленное училище в Брест-Литовске. В годы Великой Отечественной войны во время эвакуации он попал в Казань, где поступил в художественное училище. Но его заветной мечтой был кинема­тограф. И Юда поехал в Москву во Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1951-м после ВГИКа его распределили на туркменскую киностудию ассис­тентом художника. В 1953-м он переехал в Харьков, а в следующем году один из однокурсников пригласил на киностудию «Казахфильм». В Алма-Ату Юда приехал в то время, когда Шакен Айманов снимал картину «Дочь степей», и стал ассистентом художника-постановщика этого фильма...

Вайншток, которого по праву можно назвать волшебником кино, являлся другом и соратником кинорежиссера Шакена Айманова. Работал бок о бок с такими корифеями, как кинооператор Марк Беркович, художник Павел Зальцман, режиссеры Султан Ходжиков, Мажит Бегалин, Абдулла Карсакбаев. Эти и другие замечательные люди, с которыми он встретился в Алма-Ате, оказали большое влияние на него. До конца жизни он пронес дружбу с ними. О встречах с классиками казахстанского кинематографа и другими интересными людьми Вайншток рассказывал в своих дневниковых записях, которые изданы в новой книге «А было все так...».

Специально к презентации организаторы подготовили выставку художественных произведений Вайнштока, его дневниковых записей, фотографий и афиш к фильмам. Вернисаж дополнили воспоминания друзей, соратников и родственников художника-постановщика.

Популярное

Все
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Из ада пламени: видео тушения пожара с экшен-камеры опубликовало МЧС
Подросток на снегоходе протаранил толпу людей в Актобе: подробности происшествия
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
В ВКО мать оштрафовали после того, как она уронила ребенка с балкона третьего этажа
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане

Читайте также

Свежий выпуск
Сенаторы приняли участие в работе Парламентской Ассамблеи С…
Свежий выпуск
Бесконечная усталость. Как, наконец, перестать выгорать на …
Свежий выпуск
Паек блокадного хлеба
Свежий выпуск
Международную конференцию провели в библиотеке первого през…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]