Карагандинский драмтеатр им. К. Станиславского в дни Наурыза порадовал детей сказкой «Волшебное заклинание».

Наурыз – один из тех праздников, когда труппа русского драмтеатра им. К. Станиславского отходит от привычного, взрослого, репертуара и дарит детям сказку. Причем не только в прямом, но и в переносном смысле.

Уже в холле, где проходит утренник, юные зрители попадают в атмосферу восточного Нового года и становятся участниками театрализованного представления, помогая главным героям спасти весну. А в зрительном зале они оказываются на Древнем Востоке, где разворачивается действие сказки «Волшебное заклинание». В ее основе – сюжет знакомого нам с детства произведения немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Калиф-аист».

– Объясню, почему я решил переименовать сказку, – комментирует режиссер-постановщик Денис Цветков. – Зная, что билеты для детей покупают родители, я не хотел, чтобы они ориентировались на известное название. Может быть, это неправильно с точки зрения маркетинга. Но названием сказки «Волшебное заклинание» я хотел посеять любопытство в сознании взрослых.

В сказке есть невидимый герой – чайханщик. Он приглашает к себе в чайхану детей и рассказывает им сказку о прекрасной и капризной принцессе Джамиле и калифе Багдада Азиме. Они из-за козней злого волшебника, который захотел стать правителем, превращаются в птиц: она – в сову, он – в аиста.

Калиф и его визирь забыли волшебное слово, поэтому не смогли вернуть свой человеческий облик. В поисках выхода из затруднительной ситуации все герои осознают ошибки и меняются.

– Что должны понять дети, посмотрев нашу сказку? Нужно слушать старших и не совершать глупостей! – улыбается Денис Цветков. – Ведь каждый герой извлек для себя урок из ситуации, в которую попал. Я думаю, это хороший пример для наших юных зрителей.

Сказка «Волшебное заклинание» не только поучительная, но еще и юморис­тическая. Улыбки у маленьких зрителей вызывает сцена сватовства очередного жениха к принцессе Джамиле. Она, в платье,

напоминающем оперение жар-птицы, сидит на троне и ждет восхвалений, а из его уст вырываются слова, вовсе не похожие на комплименты.

А вот визиря Мактума можно назвать самым смешным персонажем. Он, пожилой человек с плохим слухом, ведет себя как ребенок. На приказания калифа, которые визирь не хочет исполнять, он отвечает: «Мне мама не разрешает!» А когда приходится делать то, что ему не хочется, повторяет: «Только маме не говорите!»

Визиря на сцене воплощает актер и режиссер Денис Цветков. Калифа Багдада Азима играет артист Антон Звонов, принцессу Джамилю – Алена Звонова и Светлана Потемкина. Роли злых волшебников Дагмана, Шавката и Курбана исполняют актеры Руслан Маевский, Богдан Пынка и Павел Кондратьев.

Благодаря работе художника-оформителя и декоратора Зинаиды Казаковской на сцене создана атмосфера древнего Багдада.