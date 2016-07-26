​«Волшебную ноту» вручили Айым

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Марина МИЛЛЕР

Тринадцатый по счету региональный кастинг «Бала дауысы» собрал в областной филармонии им. Г. Жубановой 158 ребят. Они подошли к своему выступлению творчески и продемонстрировали разнообразный и многоязычный репертуар: во время прослушиваний звучали песни на казахском, английском, русском, турецком, украинском, итальянском языках. По традиции после регистрации дети стали героями съемок конкурсных дневников, смогли познакомиться с ведущими, музыкальными продюсерами и, конечно, подружиться друг с другом.

Не остались в стороне родители, бабушки и дедушки, которые всячески поддерживали участников. Самую маленькую конкурсантку, 7-летнюю Ализу Зайну, привели на кастинг мама Аккенже Садыкова, папа Хайырлы Наженов, брат Али и педагог по вокалу Анастасия Сторожева. Ализа 2 года занимается в детской школе искусств им. К. Медетова Мартукского района.

Ярких участников на регио­нальном кастинге в Актобе оказалось так много, что члены жюри во главе с популярным певцом Бейбутом Кошкалиевым поначалу были в затруднении: кого же выбрать в тройку лучших? В итоге лидерами стали Наргыз Жанузакова, Айым Узакбаева и Акмерей Абдраманова.

«Волшебную ноту» из рук своего будущего наставника Бейбута Кошкалиева получила 12-летняя Айым Узакбаева из города Шалкара. Девочка поет с 3 лет, сейчас занимается вокалом в районном Дворце школьников и учится игре на фортепиано в музыкальной школе. Ее педагоги Гулжанат Есалина и Ануар Утебасов тщательно готовились к конкурсу: подбирали репертуар и вместе с Айым продумывали костюм. Финалистка «Бала дауысы» предпочитает современную и народную музыку, а в свободное время любит рисовать, разучивать танцы и снимать интересное видео для своего блога. В октябре она отправится в школу музыки «Бала дауысы», где, как и остальные финалисты, 2 недели посвятит подготовке к главному событию – Гранд-финалу, который состоится 12–13 ноября 2016 года.

Следующий регион в календарном списке конкурса – Западно-Казахстанская область. Кастинг «Бала дауысы» пройдет в Уральске 27 июля.

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