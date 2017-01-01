​Волшебные сказки столицы

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Аскар Султан

А сама новогодняя ночь, конечно же, была замечательной. Шоу и концерт с участием звезд отечественной эстрады у крупнейшего в Центральной Азии ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади с фантастическим финальным фейерверком, без сомнения, восхитили всех, кто после встречи Нового года отправился погулять. Но на этом праздничные мероприятия в Астане не финишировали.

В праздничные дни на территории ледовых городков для посетителей организована интересная и разнообразная развлекательная программа Astana Winter Fest, которая включает в себя концерты, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы по фигурному катанию, флэшмобы, ярмарки, показательные выступления спортсменов...

Очень интересная программа ждет детей и их родителей в столичном цирке. Она продлится до 8 января.

С 2 по 8 января в Ледовом дворце «Алау» пройдет большой новогодний марафон: пять сеансов массового катания каждый день! В его рамках 2 и 3 января посетителей ожидает проект «Сказка на льду» – катания на коньках с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными героями. Команда опытных организаторов, отлично владеющих развлекательным ремеслом, несомненно, подарит море веселья и позитивных впечатлений посетителям одного из лучших ледовых комплексов мира. Тут будут и сказочные конкурсы, и пиньята, и энергичные маскоты.

4 января в Kinopark 8 3D (ТЦ «Сарыарка») состоится уникальный кинопоказ театрализованного представления «Щелкунчик» Петра Чайковского в постановке российского Большого театра, который проходит в рамках проекта TheatreHD-трансляций на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира.

Напомним, что «Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича – самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, неизбежно появляется предвкушение настоящего праздника.

Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Сказочности истории добавляют, конечно, прекрасные артисты, создающие чудо: Анна Никулина, одна из любимых балерин Григоровича, в роли Маши, и статный красавец Денис Родькин в роли Щелкунчика-принца.

5 и 6 января в «Астана Опера» состоится детский спектакль «В гостях у королевы». Перед началом представления малышей ждет веселый хоровод у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями сказок. Можно и даже нужно на это представление приходить в новогодних костюмах. Здесь будет волшебная сказка о приключениях Малыша, который вместе с ожившими игрушками в новогоднюю ночь отправляется на бал к Королеве. Но злая Фея Карабос, обидевшись, что ее не пригласили на праздник, погружает всех в сон. И если до наступления Нового года никто не разрушит злые чары, игрушки никогда не вернутся к своим маленьким хозяевам.

На помощь Малышу приходит храбрый батыр Ер-Тостик, который побеждает колдунью. Все игрушки – Кукла, Пират, Кролик, а также сказочные герои – Крас­ная Шапочка и Серый Волк, Кот в сапогах и Кошечка вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой – радостно вступают в Новый год. И пусть он для всех будет удачным и счастливым!

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