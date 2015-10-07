Свежий выпуск Волшебство без сказок Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Детский городок был снабжен специальными приспособлениями, пандусами, игровыми элементами и, конечно, горкой. Любопытная детвора так и льнула к ярким перекладинам: всем хотелось поскорее увидеть, что же там, наверху. И вот традиционная красная лента перерезана, доступ на площадку открыт.

– Наш центр существует одиннадцать лет, – напомнила председатель «АРДИ» Асия Ахтанова. – Более ста детей с ДЦП приходят сюда ежедневно, и мы стараемся сделать их жизнь независимой, наполненной интересными событиями. Нынешний проект по всем параметрам качественный и приспособлен для колясочников. Поистине народный, он объединил вокруг себя друзей – неравнодушных людей искусства, культуры, спорта.

Право на жизнь проект получил благодаря общественному деятелю Виктории Моминбаевой, которую поддержали ОФ «Sport Concept» и Ассоциация деловых женщин Казахстана. Это вторая игровая площадка для ребятишек с ограниченными возможностями. Первая установлена в Центре комплексной реабилитации «Кенес».

А началось все с того, что молодая многодетная мама искала целевую помощь особым детям, справедливо считая, что им очень важно общаться в коллективе. По своей инициативе и за свой счет выпустила детскую книгу «Волшебные сказки домашнего очага» тиражом 2 400 экземпляров. В нее вошли истории 35 знаменитостей Казахстана, среди них поэты, писатели, известные спортсмены. Средства от продажи части красочных сборников пошли на строительство игровых площадок. Около 800 книг направлены детским учреждениям – больницам, приютам, библиотекам и школам.

– При поддержке сети кондитерских «Эклер» был подготовлен перевод издания на государственный язык, – поделилась В. Моминбаева. – Планируется, что тираж сборника на казахском языке составит тысячу экземпляров.

Как сообщили представители ОФ «Sport Concept», проект по развитию спорта в шаговой доступности был организован год назад. Его активисты начали повсеместно строить площадки, в том числе в других регионах, проводить общественные тренировки. В благородном порыве они объединились с автором нынешнего проекта. Сегодня книга, «рождающая» благотворительные идеи, продается в более чем 20 точках Алматы. А знаменитости Казахстана приступили к работе над вторым детским изданием из серии «Волшебные сказки домашнего очага».



