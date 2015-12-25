Свежий выпуск
​Волшебство изумрудного города
Инеш БЕРЖАНОВА

Новый год, пожалуй, единственный праздник, когда всем нам немного хочется окунуться в сказку, снова почувствовать себя ребенком и снова поверить в чудо. Похоже, что именно этот замысел и попытались претворить в жизнь главные организаторы новогоднего праздника в столице – управление культуры, архивов и документации Астаны.

В условиях кризиса казалось, что сделать такое практически не возможно. Но с помощью спонсоров, частных предпринимателей, активно вовлеченных в нынешнем году в реализацию задуманных планов, столицу действительно удалось превратить в настоящий сказочный городок. Работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса к организации точек общественного питания, продажи сувенирной продукции в местах проведения мероприятий также дала свои результаты.

По словам руководителя управления Болата Мажагулова, особенностью нынешней подготовки стало применение новых подходов к иллюминационному решению. Так получились интересные световые эффекты. И лед теперь словно искрится, неважно, днем или ночью.

Кстати, в нынешнем году при строи­тельстве ледовых городков впервые были использованы последние разработки в области светоинновационных технологий, позволяющие освещать ледовые формы изнутри и снаружи в выгодном цвете даже в дневное время. Всего же построено четыре ледовых городка. В нынешнем году они ждут астанинцев и гостей столицы близ торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», на городской площади перед зданием акимата, на набережной реки Есиль и в парке «Студенческий».

Но какой Новый год без елки? Так вот главная 25-метровая красавица Астаны расположилась на этот раз у подножия «Хан Шатыра». Обтянутая мишурой, шарами, светящимися гирляндами, она смотрится просто великолепно на фоне «морозных узоров», новогодних фонарей, снежных арок. И именно возле этой елки и пройдет главное шоу страны в канун самого праздника.

Впрочем, гулянья будут идти практически по всему городу. Согласно отчетам управления культуры, архивов и документации Астаны, к Новому году установлены 40 елок в разных районах столицы. Задействованы объекты наружной рекламы, где разместили цветную печать на новогоднюю тематику. Уютную, сказочную атмосферу праздника создают живые насаждения столицы, также украшенные теплыми светотонами.

Для любителей активного отдыха в эти дни работают 12 ледовых катков и кортов. При каждом из них размещен пункт проката коньков, точки питания для посетителей. Кстати, соревнования для желающих здесь и в спортивных дворцах столицы проходят сейчас почти каждые выходные. В их числе чемпионаты, турниры, первенства по теннису, конькобежному, лыжному спорту, тогызкумалаку, шахма­там, спортивной гимнастике, футболу, пулевой стрельбе, плаванию, каратэ, стрельбе из лука. Отдельные соревнования проходят на специальный приз от Деда Мороза.

Также еженедельно для жителей и гостей столицы проходят флэшмобы, ярмарки и концерты. Во всех учреждениях культуры и дворцах школьников идут новогодние утренники, сказки, цирковые представления, выставки с разнообразной праздничной программой. 

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