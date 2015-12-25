​Волшебство изумрудного города

Новый год, пожалуй, единственный праздник, когда всем нам немного хочется окунуться в сказку, снова почувствовать себя ребенком и снова поверить в чудо. Похоже, что именно этот замысел и попытались претворить в жизнь главные организаторы новогоднего праздника в столице – управление культуры, архивов и документации Астаны.
В условиях кризиса казалось, что сделать такое практически не возможно. Но с помощью спонсоров, частных предпринимателей, активно вовлеченных в нынешнем году в реализацию задуманных планов, столицу действительно удалось превратить в настоящий сказочный городок. Работа по привлечению субъектов малого и среднего бизнеса к организации точек общественного питания, продажи сувенирной продукции в местах проведения мероприятий также дала свои результаты.
По словам руководителя управления Болата Мажагулова, особенностью нынешней подготовки стало применение новых подходов к иллюминационному решению. Так получились интересные световые эффекты. И лед теперь словно искрится, неважно, днем или ночью.
Кстати, в нынешнем году при строительстве ледовых городков впервые были использованы последние разработки в области светоинновационных технологий, позволяющие освещать ледовые формы изнутри и снаружи в выгодном цвете даже в дневное время. Всего же построено четыре ледовых городка. В нынешнем году они ждут астанинцев и гостей столицы близ торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», на городской площади перед зданием акимата, на набережной реки Есиль и в парке «Студенческий».
Но какой Новый год без елки? Так вот главная 25-метровая красавица Астаны расположилась на этот раз у подножия «Хан Шатыра». Обтянутая мишурой, шарами, светящимися гирляндами, она смотрится просто великолепно на фоне «морозных узоров», новогодних фонарей, снежных арок. И именно возле этой елки и пройдет главное шоу страны в канун самого праздника.
Впрочем, гулянья будут идти практически по всему городу. Согласно отчетам управления культуры, архивов и документации Астаны, к Новому году установлены 40 елок в разных районах столицы. Задействованы объекты наружной рекламы, где разместили цветную печать на новогоднюю тематику. Уютную, сказочную атмосферу праздника создают живые насаждения столицы, также украшенные теплыми светотонами.
Для любителей активного отдыха в эти дни работают 12 ледовых катков и кортов. При каждом из них размещен пункт проката коньков, точки питания для посетителей. Кстати, соревнования для желающих здесь и в спортивных дворцах столицы проходят сейчас почти каждые выходные. В их числе чемпионаты, турниры, первенства по теннису, конькобежному, лыжному спорту, тогызкумалаку, шахматам, спортивной гимнастике, футболу, пулевой стрельбе, плаванию, каратэ, стрельбе из лука. Отдельные соревнования проходят на специальный приз от Деда Мороза.
Также еженедельно для жителей и гостей столицы проходят флэшмобы, ярмарки и концерты. Во всех учреждениях культуры и дворцах школьников идут новогодние утренники, сказки, цирковые представления, выставки с разнообразной праздничной программой.