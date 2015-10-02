Волшебство музыки 666 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Дирижировал оркестром маэстро Айдар Торыбаев. Солировали народная артистка, лауреат Государственных премий, известная скрипачка и ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева, а также лауреат международных конкурсов композитор, пианист и достойный представитель молодого поколения творческой элиты Казахстана Рахат-Би Абдысагин.

Вечер открыл симфонический кюй Тлеса Кажгалиева «Қыз қуу» из незавершенного им балета «Степная легенда» – одного из вершинных произведений национальной классики. Неугасающий интерес к творчеству Тлеса Кажгалиева неудивителен, ведь он поистине национальный композитор, тонко чувствовавший глубинные пласты философии музыкального творчества народа. Он всегда обращался к образному строю казахской традиционной музыки, талантливо воплощая удивительную энергетику музыкальной мысли.

На филармоническом вечере также прозвучали Симфония № 3 ля минор Сергея Рахманинова. Интересна история ее создания, согласно которой в конце апреля 1935 года Рахманинов приехал на свою виллу Сенар на берегу озера Люцерн в Швейцарии, задумав написать симфонию. Он остался доволен недавно построенным домом. Возможно, благодаря хорошему настроению первые две части он завершил буквально за пару месяцев. Однако работа над третьей затянулась. Завершить симфонию композитору удалось лишь через год – в следующий приезд в Сенар в апреле 1936 года.

Далее прозвучали произведение Рахат-Би Абдысагина The Will to Live и «Испанская симфония» для скрипки с оркестром соч. 21 Эдуарда Лало.

Многие слушатели признавались, что в Казахской филармонии произошло особое событие. Вечер превратился в настоящий праздник музыки, который сотворили выдающаяся скрипачка Айман Мусахаджаева и Евразийский симфонический оркестр – коллектив молодых, но уже сложившихся исполнителей.



