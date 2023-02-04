Вооруженного пистолетом и гранатой мужчину задержали в Астане

Полицейские возбудили уголовное дело о приобретении и хранении оружия и взрывных устройств в отношении 22-летнего карагандинца.

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны задержали жителя Караганды с травматическим пистолетом ОСА и гранатой РГД-5, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ночное время на пересечении улиц Абылайхана и Жансугурова была остановлена автомашина Lada Priora.

В ходе личного обыска у 22-летнего пассажира автомашины в правом кармане куртки был обнаружен пистолет ОСА, в левом – граната РГД-5.

Взрывное устройство полицейские незамедлительно поместили в колбу для хранения взрывчатых веществ.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка.