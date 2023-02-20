Вооруженного преступника на Mercedes пришлось останавливать стрельбой по колесам в Жанатасе (видео)

Жамбылские полицейские опубликовали видео задержания вооруженного преступника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

19 февраля сотрудники Сарысуского районного отдела полиции установили 26-летнего жителя Жанатаса, подозреваемого в хранении оружия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый на автомобиле Mercedes Benz, не подчиняясь законному требованию полиции остановиться, попытался скрыться и врезался в другую машину.

В этот момент полицейский открыл дверь с водительской стороны и попытался остановить жамбылца, но тот на высокой скорости протащил полицейского на авто.

Сотрудники сделали предупредительный выстрел в воздух, однако водитель продолжал ехать. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось выстрелить по колесам иномарки.

Подозреваемый и трое его пассажиров (местные жители 1992, 1994, 1997 годов рождения) попытались сбежать, но стражи порядка их задержали.

В ходе обыска у задержанного изъяли гладкоствольное ружье МР-153 12-го калибра с 4 патронами, гладкоствольное ружье «Сайга-410», пистолет Марголина с 7 патронами, бронежилет, газовую гранату, 13 патронов и кухонный нож. Также по месту жительства у мужчины нашли пневматический пистолет BORNER, 6 патронов и вещество со специфическим запахом.

Медицинское освидетельствование показало, что задержанный был в наркотическом опьянении.

По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и части 1 уголовной статьи «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Назначены судебно-медицинская и судебно-баллистическая экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС. Ведется следствие.