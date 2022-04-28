Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области

Барымтачи отстреливали из огнестрельного оружия домашний скот в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В Алматинской области задержали двух сельчан, устроивших вооруженную охоту на домашний скот. У задержанных изъято незарегистрированное одноствольное ружье 12 калибра.

Подозреваемых задержали 22 апреля полицейские Капшагая. При патрулировании трассы Баканас – Алматы стражи порядка обратили внимание на Mercedes, пытавшийся с выключенными фарами объехать полицейских по степному бездорожью.

В автомашине оказались двое жителей Балхашского района 1993 и 2001 годов рождения, которые везли в багажнике разделанную тушу коровы.

В салоне иномарки полицейские также обнаружили охотничье ружье без каких-либо документов. Обоих задержанных доставили в городскую полицию.

Выяснилось, что подозреваемые отстрелили чужую корову близ Баканаса и, разделав тушу, везли ее на реализацию в Алматы. Корова принадлежала одному из местных жителей и находилась на вольном выпасе.

«Сейчас обоих задержанных поместили под стражу. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное уголовной статьей «Скотокрадство». Подозреваемые также привлекаются к ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. В ходе расследования оба будут тщательно проверены на причастность к другим нераскрытым фактам краж скота», – сообщил заместитель начальника Балхашской районной полиции Алмас Майкебаев.