Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте (видео)

В городе Шымкенте сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили вооруженные разборки между криминальными группировками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры сотрудники УБОП Департамента полиции Шымкента произвели ряд задержаний по нескольким адресам.

В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет, трое из которых с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования.

У них в качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты Макарова и ТТ, 4 травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра, самозарядный карабин «Сайга-410» калибра 410, двуствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что группа лиц в начале января похитила и вывезла за город местного жителя, избила и ранила его из пневматического оружия.

Однако мужчина не обратился в полицию, а решил отомстить обидчикам, покупая оружие и вооружая им своих знакомых.

Благодаря профессиональным и оперативным действиям полиции вооруженные разборки удалось пресечь.

По факту следственное управление ДП Шымкента проводит досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц».