Вооруженные разборки пыталась устроить группа мужчин в Жамбылской области (видео)

Вооруженный конфликт с участием 8 человек предотвратили полицейские Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

12 сентября в Жамбылском районе группа лиц намеревалась выяснить отношения на территории местной АЗС.

На место происшествия по оперативной информации тут же прибыли сотрудники управления по борьбе с организованной преступности Департамента полиции Жамбылской области. Территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали. У задержанных изъято охотничье оружие.

В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта – 8 человек в возрасте от 30 до 43 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Незаконное хранение и перевозка оружия». Назначена экспертиза.