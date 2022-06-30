Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области

Акмолинские полицейские задержали участников конфликта с оружием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

28 июня сотрудникам управления криминальной полиции ДП Акмолинской области стало известно о конфликте группы вооруженных лиц на автодроме по объездной дороге «Карасайская трасса».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы.

«В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта: 15 человек от 22 до 40 лет, жители Кокшетау и Караганды. С места происшествия изъяты травматические пистолеты марки «Tranfoglio» и «Стражник» с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконное хранение и перевозка оружия». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Назначена экспертиза», – отметили в полиции.

Департамент полиции Акмолинской области обратился с просьбой к жителям региона сообщать о фактах незаконного хранения и оборота оружия и боеприпасов.