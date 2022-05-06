Вооруженные силы РК – залог безопасности государства

Сегодняшний 30-летний рубеж казахстанской армии – это годы строительства национальных Вооруженных сил, оснащения и снабжения, обучения и воспитания личного состава, укрепления воинской дисциплины. Это годы поиска эффективных решений создания боеспособной армии в условиях быстроменяющегося мира, годы трансформации и становления.

После провозглашения независимости страны возник вопрос о необходимости создания собственных Вооруженных сил. В приграничных регионах в то время происходили сложные гео­политические процессы – это и послевоенный кризис в Афганистане, и межнациональные столкновения в соседних государствах Центральной Азии, в том числе на таджикско-афганской границе, нестабильно было и в других регионах.

Первым шагом стало издание 25 октября 1991 года Указа «Об образовании Государственного комитета обороны Казахской ССР». В этот исторический ­момент Совет безопасности пос­ле всестороннего и глубокого изучения ситуации пришел к однозначному выводу: установить подконтрольность всех без исключения частей и соединений Вооруженных сил СССР, дислоцированных на территории республики, Президенту Казахстана.

Свое законное право на собственную армию Казахстан реа­лизовал 7 мая 1992 года. Указом Первого Президента были созданы Вооруженные силы. Уже в феврале 1993 года принята первая Военная доктрина нашей страны, с которой началась разработка всей нормативно-правовой базы.

Одновременно с этим проводилась кропотливая работа по формированию облика и структуры национальной армии, органов управления. Ключевую историческую роль в процессе образования и становления Вооруженных сил сыграли Первый Президент Казахстана ­Нурсултан Назарбаев, а также первый министр обороны, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал армии Сагадат Нурмагамбетов. Имя Сагадата Кожахметовича сегодня с гордостью носят отечественные военные учебные заведения, а на книгах и героической биографии человека-легенды воспитываются нынешние защитники Отечества.

Каждый из нас, кто был в те годы в строю, верил в успех и светлое будущее нашей армии и страны, поэтому мы трудились ради достижения этих целей. Благодаря оперативным и эффективным мерам Министерства обороны, генералам и офицерам, строившим молодую армию, их неординарным решениям нам удалось не только переломить ситуацию и сохранить Вооруженные силы, но и создать ­фундамент для дальнейшего развития.

Как главнокомандующий Сухопутными войсками, которые являются основой Вооруженных сил Казахстана, могу сказать, что наши войска прошли ключевые перемены и реорганизацию, достигнув оптимального баланса, по которому выстрое­ны структура и повседневная жизнедея­тельность.

Сегодня Сухопутные войска имеют в своем составе подраз­деления четырех региональных командования и Десантно-штурмовые войска. Основными задачами являются поддержание готовности войск для отражения агрессии, вооруженная защита территориальной целостности и суверенитета Республики Казахстан, охрана и оборона государственных и военных объектов, оборона государственной границы на суше, а также выполнение миротворческих задач.

С учетом изменений форм и методов вооруженной борьбы постоянно корректируются обучение и методика боевой подготовки личного состава. Обновляется парк вооружения, развивается военная инфраструктура, ежегодно повышаются качество и количество проводимых учений.

Решение задач невозможно без грамотных и обученных военнослужащих, командиров всех звеньев управления, другими словами, человеческого капитала. Подготовка военных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и профессиональными качествами, осуществляется в Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в Алматы.

Военное учебное заведение располагает современной учебно-материальной базой. Всего в вузе подготовлено более 14 тыс. офицеров, 81 из них удостоен высшего офицерского звания «генерал».

Институтом ведется своя научная деятельность, направленная на организацию и проведение фундаментальных, прикладных научно-исследовательских работ и исследований. Они включают разработку военно-­теоретических трудов, оформление результатов изобретательской и рационализаторской работы, проведение конференций и других мероприятий.

Выработана рациональная программа боевой подготовки. В обучение внедряется передовой мировой опыт в военном деле. Разрабатываются и применяются более эффективные приемы и способы действий войск. Офицеры и сержанты учатся принимать нестандартные решения, добиваться победы с наименьшими потерями. Наш военнослужащий имеет достойное денежное довольствие и социальный пакет.

Особую роль занимает военно-патриотическая работа. Сегодня все больше молодых людей приходят в армию с желанием служить Родине. Это как нельзя лучше подтверждает верность проводимых патриотических мероприятий.

Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективы развития нашей армии, новые механизмы нацио­нальной безопасности страны. Глава государства поставил задачи перед руководителями ведомств, требуя постоянного повышения качества действий, направленных на сохранение независимости, территориальной целостности государства.

Все реформы и преобразования, касающиеся строительства Нового Казахстана, мы внедряем в подчиненных воинских частях и подразделениях. Это обеспечит поступательное развитие наших Вооруженных сил – новой армии, которая всегда будет служить надежным гарантом военной безопасности страны.