Статьи Вооруженные силы РК – залог безопасности государства 6 мая 2022 г. 5:47 Талгат Койбаков, главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК, генерал-майор Сегодняшний 30-летний рубеж казахстанской армии – это годы строительства национальных Вооруженных сил, оснащения и снабжения, обучения и воспитания личного состава, укрепления воинской дисциплины. Это годы поиска эффективных решений создания боеспособной армии в условиях быстроменяющегося мира, годы трансформации и становления. После провозглашения независимости страны возник вопрос о необходимости создания собственных Вооруженных сил. В приграничных регионах в то время происходили сложные геополитические процессы – это и послевоенный кризис в Афганистане, и межнациональные столкновения в соседних государствах Центральной Азии, в том числе на таджикско-афганской границе, нестабильно было и в других регионах. Первым шагом стало издание 25 октября 1991 года Указа «Об образовании Государственного комитета обороны Казахской ССР». В этот исторический момент Совет безопасности после всестороннего и глубокого изучения ситуации пришел к однозначному выводу: установить подконтрольность всех без исключения частей и соединений Вооруженных сил СССР, дислоцированных на территории республики, Президенту Казахстана. Свое законное право на собственную армию Казахстан реализовал 7 мая 1992 года. Указом Первого Президента были созданы Вооруженные силы. Уже в феврале 1993 года принята первая Военная доктрина нашей страны, с которой началась разработка всей нормативно-правовой базы. Одновременно с этим проводилась кропотливая работа по формированию облика и структуры национальной армии, органов управления. Ключевую историческую роль в процессе образования и становления Вооруженных сил сыграли Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также первый министр обороны, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы генерал армии Сагадат Нурмагамбетов. Имя Сагадата Кожахметовича сегодня с гордостью носят отечественные военные учебные заведения, а на книгах и героической биографии человека-легенды воспитываются нынешние защитники Отечества. Каждый из нас, кто был в те годы в строю, верил в успех и светлое будущее нашей армии и страны, поэтому мы трудились ради достижения этих целей. Благодаря оперативным и эффективным мерам Министерства обороны, генералам и офицерам, строившим молодую армию, их неординарным решениям нам удалось не только переломить ситуацию и сохранить Вооруженные силы, но и создать фундамент для дальнейшего развития. Как главнокомандующий Сухопутными войсками, которые являются основой Вооруженных сил Казахстана, могу сказать, что наши войска прошли ключевые перемены и реорганизацию, достигнув оптимального баланса, по которому выстроены структура и повседневная жизнедеятельность. Сегодня Сухопутные войска имеют в своем составе подразделения четырех региональных командования и Десантно-штурмовые войска. Основными задачами являются поддержание готовности войск для отражения агрессии, вооруженная защита территориальной целостности и суверенитета Республики Казахстан, охрана и оборона государственных и военных объектов, оборона государственной границы на суше, а также выполнение миротворческих задач. С учетом изменений форм и методов вооруженной борьбы постоянно корректируются обучение и методика боевой подготовки личного состава. Обновляется парк вооружения, развивается военная инфраструктура, ежегодно повышаются качество и количество проводимых учений. Решение задач невозможно без грамотных и обученных военнослужащих, командиров всех звеньев управления, другими словами, человеческого капитала. Подготовка военных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и профессиональными качествами, осуществляется в Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в Алматы. Военное учебное заведение располагает современной учебно-материальной базой. Всего в вузе подготовлено более 14 тыс. офицеров, 81 из них удостоен высшего офицерского звания «генерал». Институтом ведется своя научная деятельность, направленная на организацию и проведение фундаментальных, прикладных научно-исследовательских работ и исследований. Они включают разработку военно-теоретических трудов, оформление результатов изобретательской и рационализаторской работы, проведение конференций и других мероприятий. Выработана рациональная программа боевой подготовки. В обучение внедряется передовой мировой опыт в военном деле. Разрабатываются и применяются более эффективные приемы и способы действий войск. Офицеры и сержанты учатся принимать нестандартные решения, добиваться победы с наименьшими потерями. Наш военнослужащий имеет достойное денежное довольствие и социальный пакет. Особую роль занимает военно-патриотическая работа. Сегодня все больше молодых людей приходят в армию с желанием служить Родине. Это как нельзя лучше подтверждает верность проводимых патриотических мероприятий. Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективы развития нашей армии, новые механизмы национальной безопасности страны. Глава государства поставил задачи перед руководителями ведомств, требуя постоянного повышения качества действий, направленных на сохранение независимости, территориальной целостности государства. Все реформы и преобразования, касающиеся строительства Нового Казахстана, мы внедряем в подчиненных воинских частях и подразделениях. Это обеспечит поступательное развитие наших Вооруженных сил – новой армии, которая всегда будет служить надежным гарантом военной безопасности страны.