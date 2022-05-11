"Вооруженный" кирпичом мужчина "атаковал" пункт полиции в Уральске: нарушителя наказали

Мужчину, бившего кирпичом по пункту полиции в городе Уральске, арестовали на 10 суток, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Видео инцидента выложили в TikTok. Мужчина кирпичом бьет по стеклу стационарного поста полиции, расположенного в районе центрального рынка.

В полиции сообщили, что инцидент произошел утром 9 мая. 44-летний нарушитель был пьян.

В отношении него был составлен административный протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Позже стало известно, что нарушителя решением суда арестовали на 10 суток.