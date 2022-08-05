Конфликт со стрельбой в Алматинской области: один человек убит, двое ранены

В селе Алматинской области произошел вооруженный конфликт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

"4 августа 2022 года около 16:20 часов в больницу села Узынагаш Жамбылского района с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших после доставления скончался в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.

Полиция незамедлительно приняла меры по установление всех обстоятельств инцидента и задержанию лиц, причастных к преступлению. В ходе розыскных мероприятий был объявлен план "Перехват".

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.

В настоящее время все участники конфликта установлены, проводятся мероприятия по их задержанию, заключили в ДП.