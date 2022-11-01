Вооруженный мужчина пытался скрыться от полицейской погони в Семее

Полицейские Семея по "горячим следам" задержали вооруженного мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

По камерам Центра оперативного управления УП Семея по улице К. Батыра - проспекту Шакарима был замечен подозрительный автомобиль, который на большой скорости передвигался по центральной части города.

В погоню за автомобилем бросился патрульный экипаж "Барыс-10", в результате полицейскими "по горячим следам" удалось задержать автомобиль злоумышленников.

Выйдя из машины, один из мужчин выбросил в кусты пистолет.

Следственно-оперативная группа изъяла пистолет, а также 4 патрона.

Экспертиза показала, что огнестрельное боевое оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов.

Все фигуранты инцидента установлены.

В отношении 36-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РК, он водворен в изолятор временного содержания.

В отношении водителя составлено 7 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.