Вооруженный налет совершен на склад с видеокартами в Алматы

Разбойное нападение на склад техники совершено в городе Алматы, передает Kazpravda.kz.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, налётчиков было трое. Действовали они утром.

«На складе был лишь охранник. Они избили секьюрити. Под угрозой оружия завладели компьютерной техникой, точнее видеокартами, на крупную сумму денег и скрылись», – рассказал спикер.

Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, куда вошли оперативники как районного звена, так и криминальной полиции города.

Подозреваемых задержали в городе Шу, откуда они на железнодорожном транспорте планировали уехать в Нур-Султан.

«Часть награбленного была при них, основная часть посредством грузоперевозок направлялась в столицу. Товар изъят и приобщён к материалам уголовного дела. После проведения процессуальных действий видеокарты будут возвращены владельцу», – добавил Абдрахманов.

В свою очередь, руководитель ТОО, которому принадлежит ограбленный склад, поблагодарил полицейских за оперативность и профессионализм.

«Сотрудники полиции оперативно выехали на место, приехали раньше меня. Провели следствие, вязли все данные. В течение 2-3 дней проводили мероприятия, нашли тех, кто это сделал, задержали их. Мне бы хотелось выразить благодарность полицейским Бостандыкского района, ДП Алматы. Все подключились, сделали все, что нужно, раскрыли за три дня. Все найдены, товар найден. Я очень благодарен. Спасибо за то, что работа делается», – резюмировал Алексей Ковалев.

Следствием установлено, что задержанные из Нур-Султана. Ранее один из них был клиентом этой фирмы и непонаслышке знает о стоимости и роли видеокарт.

Подозреваемые взяты под стражу.

Производство досудебного расследования поручено следователям отдела полиции при УП Бостандыкского района.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматы.