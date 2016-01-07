Вооруженный ножом человек был застрелен в парижском полицейском участке
Азамат Сыздыкбаев
Парижские полицейские застрелили человека, который ворвался в полицейский участок и стал размахивать ножом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на TheGuardian.com
Как утверждают французские СМИ, он плакал и кричал “Аллаху Акбар” когда полицейские пытались к нему приблизиться, вследствие чего и были произведены роковые выстрелы.
Местные жители рассказывают, что слышали выстрелы полиции, которые перекрыли площадь и попросили горожан закрыть окна и держаться подальше от балконов на время операции.
На время происшествия две школы и детский сад на улице Гут-д’Ор были блокированы, вооруженные стражи порядка оцепили все соседние улицы.
Преступник был убит как раз в тот момент, когда президент Франции Николя Олланд заканчивал свою речь о мобилизации полиции и Службы национальной безопасности в борьбе с терроризмом. Речь президента была приурочена к годовщине со дня трагедии в Шарли Эбдо.