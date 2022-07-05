Фото: ДП Шымкента
Общество
Вооруженный ружьем мужчина взял в заложницы жену в столичном ТД

Вооруженный мужчина взял в заложницы женщину в одном из торговых домов города Нур-Султана. По информации полиции, участники инцидента оказались супругами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Инцидент, о котором сообщили очевидцы на пульт 102, произошел 4 июля в 17:06.

Как рассказали в Департаменте полиции Нур-Султана, 47-летний житель столицы был задержан, с его супругой работают психологи. Причиной происшествия послужил бракоразводный процесс.

"По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Жертв и пострадавших в инциденте нет", - отметили в ДП столицы. 

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