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Вопиющий факт
Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба этого правозащитного института, в своем письме В. Калюжный обратил внимание на то, что 18 сентября текущего года в казахстанских СМИ было опубликовано сообщение, получившее широкий резонанс, о 8-летнем воспитаннике карагандинского интерната для детей с нарушениями слуха, пострадавшем от воспитателей.
– Из сообщения следует, что по вине педагогов мальчик получил серьезную травму и длительное время ожидал медицинской помощи, – отмечает в письме руководитель офиса омбудсмена. – Подобное отношение со стороны педагогов стало возможным из-за отсутствия должного контроля и халатного выполнения профессиональных обязанностей.
В письме отмечено, что в выдвинутых Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым масштабных программных документах, нацеленных на коренную и системную модернизацию механизмов взаимодействия государства и граждан, вопросы прав детей занимают одно из приоритетных мест. Более того, в последнем отчете Казахстана в Комитете ООН по правам ребенка, состоявшемся в сентября текущего года, пристальное внимание было уделено вопросам защиты детей от насилия. Комитет ООН настоятельно рекомендовал Казахстану, чтобы ни один случай, связанный с нарушением прав детей, не оставался без внимания компетентных органов.
В связи с этим офис омбудсмена выразил в адрес главы региона просьбу взять этот случай под личный контроль и поручить информировать национальное правозащитное учреждение о принятых мерах.
Следует отметить, что вопросы защиты детей от насилия, в том числе в специальных учреждениях, где они особо уязвимы, на протяжении многих лет находятся в центре внимания казахстанского омбудсмена. В сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и другими парт­нерами был реализован целый ряд проектов по созданию систем защиты детей: проведены исследования по насилию в детских учреждениях и городской среде, презентованы инструментарии и методологии по мониторингу прав несовершеннолетних, внесены конкретные рекомендации по искоренению подобных негативных фактов.
На сайте омбудсмена (www.ombudsman.kz) функционирует адаптированная для детей страничка, с помощью которой они могут узнать подробнее о своих правах и способах их защиты, а также подать жалобу.

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