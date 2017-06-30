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Воплощая энергию идей
Гуляим Тулешева
«Очень красивый павильон, считаю его одним из лучших… Сербия впечатляет и завораживает!..» Так записано в одном из многочисленных откликов, оставленных посетителями в гостевой книге павильона этой небольшой страны Юго-Восточной Европы, Национальный день которой совпал с празднованием в Сербии «Видовдана» (Видова дня) – в память о знаменитом сражении на Косовом поле в 1389 году. Впрочем, ближе ознакомиться с историей, так же как и с богатейшим культурным наследием, научными разработками, да и в целом ощутить дух страны смогли в этот день все желающие.