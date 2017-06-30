​Воплощая энергию идей

«Очень красивый павильон, считаю его одним из лучших… Сербия впечатляет и завораживает!..» Так записано в одном из многочисленных откликов, оставленных посетителями в гостевой книге павильона этой небольшой страны Юго-Восточной Европы, Национальный день которой совпал с празднованием в Сербии «Видовдана» (Видова дня) – в память о знаменитом сражении на Косовом поле в 1389 году. Впрочем, ближе ознакомиться с историей, так же как и с богатейшим культурным нас­ледием, научными разработками, да и в целом ощутить дух страны смог­ли в этот день все желающие.

По традиции программу дня открыло исполнение гимнов Казахстана и Сербии с торжественным поднятием флагов. В приветственном слове вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Ернар Бакенов отметил, что проведение Национального дня Сербии имеет историческое значение для будущего обеих стран.

– Сербия является ценным партнером для Казахстана на мировой арене, и мы намерены укреплять отношения между нашими странами во благо народов двух государств. Уверен, что Национальный день Сербии предоставит новые возможности для расширения культурных отношений. А бизнес-сообщество Сербии благодаря Международной выставке «ЭКСПО-2017» займет свою нишу в евразийском регионе, – подчеркнул Ернар Бекенов.

По мнению посла Сербии в Респуб­лике Казахстан Владимира Матича, национальной павильон республики отображает все возможности четырех природных элементов, имеющихся в стране.

– Сербия – это место технологических инноваций, в частности, в облас­ти будущей энергетики, что является центральной темой ЭКСПО в этом году. Позвольте мне также добавить, что авторы национального павильона Сербии, отдавая дань традиционному разделению элементов – вода, воздух, земля и огонь, – дали нам всем возможность взглянуть на то, как будет выглядеть будущее в моей стране, – сказал Владимир Матич.

Он также отметил, что Сербия настрое­на на установление тесных экономических связей с Казахстаном.

Что касается павильона Сербии, имею­щего девиз «Энергия идей», то в нем представлены три способа получения энергии из возобновляемых источников: потоков воды, энергии вет­ра, а также технология производства энергии из биомассы, за счет сжигания или преобразования которой можно получить биотопливо или биогаз.

В рамках Национального дня был показан фильм об этой небольшой, но очень интересной стране, ее туристических достопримечательностях. Гости программы услышали выступление известной сербской солистки Елены Томашевич, виолончелистки Елены Михайлович. Национальный колорит смогли передать в своих танцах участники академического культурно-художественного общества «Иво Лола Рибар».

Сербские организаторы пригласили гостей принять участие и в Днях Николы Теслы, которые начнутся с 10 июля – в день рождения великого ученого, известного своими открытиями в области многофазного переменного тока, вращающегося магнитного поля и других научных сферах.