​Воплощая идею всеобщего труда

Обсудить с лидером партии ход выборной кампании собрались руководители первичных организаций, сторонники коммунистических идей, жители региона. Особое внимание было уделено агитационной работе, поставлена цель донести до каждого избирателя положения предвыборной программы КНПК. Встреча в Атырау прошла в соответствии с планом агитационной работы в преддверии выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней.

– Политика нашей партии по главным направлениям развития страны совпадает с мнением Главы государства о необходимости повышения уровня благосостоя­ния людей, развития экономики, использования трудовых ресурсов внутри страны. Во главу угла мы, коммунисты, ставим задачу, чтобы наше общество руководствовалось идеей Всеобщего Труда на честной основе, – сказал В. Косарев, подчеркнув, что лозунг партии «За наше общее дело!» обращен ко всем и призывает к общей цели – наведению порядка в стране, сделать казахстанцев счастливыми. Для этого, считает лидер народных коммунистов, есть все возможности и ресурсы.

– Коммунисты работают во имя благополучия граждан, – отметил главный народный коммунист.

Пришли на встречу и молодые жители региона, которые приняли участие в обсуждении особенностей этой избирательной кампании. Молодежное крыло КНПК также принимает активное участие в агитационной работе.