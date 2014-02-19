Воплощая планы в реальность

Каждый из пунктов программного документа направлен на решение жизненно важных вопросов. В особенности хотелось бы отметить аспекты, связанные с защитой и обеспечением прав лиц с ограниченными возможностями. «Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной», отметил Глава государства. А это истинный показатель высокой социальной ответственности, прежде всего, долг каждого гражданина страны перед собой и обществом. Это посыл к действию. Президент поставил четкую задачу и призвал представителей бизнес-среды, руководителей различных предприятий, неправительственных организаций создавать равные возможности для всех.

Президент еще раз отметил, что наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в ХХI веке – это активные, образованные и здоровые граждане. Особое внимание нужно уделить улучшению качества всех звеньев национального образования.

Важнейшую задачу поставил Глава государства перед Правительством страны – продолжить формирование и реализацию новой антикоррупционной стратегии. Президент призвал дать больше самостоятельности органам управления на местах, одновременно усиливая их ответственность за результаты, повышая их подотчетность перед населением.

Вот уже более трех лет свой вклад в развитие страны вносит и Общественный фонд поддержки программы Президента Республики Казахстан «Казахстан-2030», созданный в рамках Послания Нурсултана Абишевича Назарбаева от 28 января 2010 года. Нынешний год для фонда является особенным, поскольку планируется запуск ряда социально значимых проектов. Не менее важным событием станет его переименование в Общественный фонд поддержки Стратегии Президента Республики Казахстан «Казахстан-2050». Важнейшей его миссией по-прежнему останется реализация социально значимых программ, направленных на благополучие граждан нашей страны. Основные и приоритетные направления деятельности – это охрана здоровья матери и ребенка, качественное образование и улучшение благосостояния казахстанцев.

Фонд провел ряд культурно-массовых мероприятий, в том числе республиканский конкурс рисунков «Дети рисуют Казахстан». По его итогам выпущена одноименная книга, а юных победителей наградили ценными призами. Этот сборник был вручен Главе государства.

К 65-летию Великой Победы фонд направил нескольких ветеранов Великой Отечественной войны в санаторий «Алатау». В 2011 году при строительстве детской многопрофильной больницы № 2 Алматы при поддержке фонда был произведен капитальный ремонт в отделении реанимации.

Уделяется особое внимание всестороннему развитию и пат­риотическому воспитанию детей. Наглядным примером тому послужило строительство нескольких спортивных площадок в Алматы и Алматинской области. Кроме того, фонд планирует и дальше увеличить количество спортивных площадок, где дети разных возрастов могут совершенно бесплатно под руководством опытных тренеров заниматься различными видами спорта.

Фонд активно участвует и в реализации инновационных проектов путем привлечения инвестиций в Казахстан. Одним из таких проектов стало создание совместного казахстанско-российско-японского предприятия «Казмолибден», в частности завода по производству высокочистых молибденовых порошков и слитков. Это прорывной проект, обеспечивающий полную переработку молибденсодержащей руды. Также проект будет соответствовать принятой в стране ГП ФИИР и приведет к созданию новых рабочих мест в Жамбылском районе Алматинской области.

В начале 2013 года при поддержке фонда была запущена познавательно-аналитическая телевизионная передача «Профессия – экспортер», рассказывающая о деятельности отечественных предприятий и организаций. С началом нового сезона программа стартовала в телеэфире канала «24KZ».

И это лишь часть реализованных проектов. Впереди много новых планов. В рамках поддержки и реализации социально значимых программ фонд планирует строительство детской многопрофильной поликлиники, предназначенной в соотношении 60% – для детей-инвалидов и 40% – для детей с серьезными заболеваниями. В связи с этим планируется оборудовать поликлинику новейшими технологиями и максимально повысить качество оказания медицинских услуг согласно европейским стандартам.

При поддержке фонда готовится к эфиру познавательно-аналитический телевизионный проект «Право руля». Актуальные вопросы, касающиеся качества строительства автодорог, работы дорожной полиции, новшества из мира авто и многое другое, найдут освещение в новом телевизионном проекте.

Статус фонда обязывает нас уделять основное внимание эффективным и открытым коммуникациям с общественностью. С этой целью ведется разработка официального интернет-ресурса.

Возглавляя фонд на протяжении нескольких лет, расширяя его деятельность и развивая проекты, во главу угла мною поставлен принцип «что я сделал для страны». Таковы и принципы деятельности фонда. У нас единая цель – воспитание казахстанцев новой формации и через реализацию Стратегии «Казахстан-2050» вхождение в тридцатку лучших стран мира.

Ербулат КАСЫМОВ, президент ОФ поддержки программы Президента Республики Казахстан «Казахстан-2030»